Pique και Clara Chia έφαγαν «πόρτα» σε εστιατόριο επειδή ο ιδιοκτήτης ήταν fan της Shakira

To hate τελικά που δέχεται το νέο ζευγάρι δεν έρχεται μόνο από το διαδίκτυο

Μπορεί η Shakira, να «άνοιξε τον πόλεμο» με το νέο της single, όπου αναφέρεται στον πρώην σύζυγό της και την τωρινή του σύντροφο, ωστόσο αυτός ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα. Ο Pique ναι μεν ανταπέδωσε τα πυρά, φτάνοντας στο γήπεδο με Twingo και δίνοντας έτσι την απάντηση του στην Shakira, ωστόσο το hate δεν σταματά εδώ.

Αυτή τη φορά ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να απολαύσει το γεύμα του σε ένα από τα γνωστά εστιατόρια της Βαρκελώνης, έχοντας στο πλευρό του τη νέα του αγαπημένη. Φτάνοντας εκεί όμως, τον περίμενε μια όχι και τόσο ευχάριστη έκπληξη, αφού δεν τους επιτράπηκε η είσοδος για έναν κάπως περίεργο λόγο.

Girard Piqué, Shakira's Ex, and His New Girlfriend Reportedly Rejected From Barcelona Restaurant https://t.co/EZbvhrqcUv pic.twitter.com/2mMpI3v2mO