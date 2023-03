Η Barbie τιμά επτά γυναίκες πρότυπα από τον κλάδο των STEM Επιστημών (Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών)ως μέρος της δέσμευσής της να εμπνέει τα κορίτσια να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητές τους

Η Barbie γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, τιμώντας γυναίκες πρότυπα από όλο τον κόσμο και δημιουργώντας μοναδικές κούκλες. Η Barbie αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της προβολής θετικών γυναικείων προτύπων που εκπροσωπούν Επιστήμες STEM και τη θεωρεί απαραίτητη ώστετα παιδιά να αναπτύξουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους για επαγγέλματα σε αυτόν τον κλάδο.

Οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού των επαγγελμάτων STEM* και είναι αποδεδειγμένο ότι τα κορίτσια καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους απομακρύνονται συστηματικά από αυτά τα επαγγέλματα.** Για να δείξει στα κορίτσια πως μπορούν να γίνουν ό,τι ονειρεύονται, η Barbie συνεχίζει τη δέσμευσή της να αναγνωρίζει γυναίκες πρότυπα και νααναδεικνύεικαριέρες που ιστορικά υποεκπροσωπούνται από αυτές.

Η LisaMcKnight, SVP και Global Head of Barbie &Dolls της Mattel δήλωσε πως «Η Barbie έχει ως αποστολή να προβάλει γυναίκες πρότυπα από διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, εθνικότητες, έτσι ώστε τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο να μπορούν να δουν τον εαυτό τους σε επαγγέλματα που μπορεί να μην φαίνονται πάντα τόσο προσιτά. Ο κλάδος των STEM Επιστημών υποεκπροσωπείται από τις γυναίκες και ελπίζουμε αυτές οι επτάγυναίκες-ηγέτες τηςΕπιστήμης και της Τεχνολογίας να ενθαρρύνουν τα κορίτσια να ακολουθήσουν το πάθος τους σε αυτόν τον τομέα. Σήμερα, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε την προσπάθεια για να κλείσουμε το Dream Gap και να υπενθυμίσουμε στα κορίτσια τις απεριόριστες δυνατότητές τους».

Susan Wojcicki

Η σειρά Role Model της Barbie περιλαμβάνει γυναίκες που μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για την επόμενη γενιά γυναικών σε διάφορους τομείς των STEM Επιστημών.Αυτές οι γυναίκες λαμβάνουν την υψηλότερη αναγνώριση της Barbie, μια μοναδική κούκλα που φτιάχτηκε για να τιμήσει το ρόλο τους ως πρότυπα κοριτσιών ανά τον κόσμο. Η σειρά περιλαμβάνει τις:

• SusanWojcicki (από τις Ηνωμένες Πολιτείες): CEO του YouTube

• Anne Wojcicki ( από τις Ηνωμένες Πολιτείες): Συνιδρύτρια και CEO της 23andME

• JanetWojcicki (από τις Ηνωμένες Πολιτείες): Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια

• KatyaEchazarreta (από το Μεξικό): Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Παρουσιάστρια εκπομπών για Επιστήμες

• Δρ. Maggie Aderin-Pocock (από το Ηνωμένο Βασίλειο): SpaceScientistκαι Εκπαιδευτικός Επιστημών

• Δρ. AntjeBoetius (από την Γερμανία): Ερευνήτρια και Μικροβιολόγος

• LiYinuo (από την Κίνα): Συνιδρύτριατης ETU Education

Dr. Antje Boetius

Επιπλέον, η Barbie μέσω ενός ειδικού επεισοδίου της σειράς Barbie You Can Be Anything θα αποτίσει φόρο τιμής σε όλες αυτές τις γυναίκες συνομιλώντας μαζί τους και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις. Συνεχίζοντας τη δέσμευση της, η Barbie δημιούργησε το 2018 το Dream Gap Project, μια παγκόσμια πρωτοβουλία που έχει ως σκοπό να δώσει στα κορίτσια τους πόρους και τη βοήθεια που χρειάζονται για να συνεχίσουν να πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν ό,τι ονειρεύονται.

Η Barbie μέσω του Barbie DreamGap Project έχει υποστηρίξει, με πάνω από 1,5 εκατομμύριο δολάρια, μη κερδοσκοπικούς φορείς που έχουν ως αποστολή την εκπαίδευση, την καθοδήγηση, την ένταξη, τη συμπερίληψη και την αποδοχή των κοριτσιών.

* Σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής των Ηνωμένων Πολιτειών

** Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Πανεπιστημιακών Γυναικών