Emma D'Arcy: «Τα ρούχα είναι μία πανοπλία για μένα»

Το non binary icon που γνωρίσαμε μέσα από το Hous of The Dragon νιώθει αισιόδοξο, γεμάτο ενθουσιασμό και μιλά με έναν μοναδικό τρόπο για τη μόδα

Όταν βλέπεις πως το Emma D’Arcy έδωσε συνέντευξη, φροντίζεις να μην κάνεις τίποτα για λίγο και να διαβάσεις τι είχε να πει. Όταν κάνει και φωτογράφηση, παίρνεις παραπάνω χρόνο για να δεις προσεκτικά όλες τις εικόνες. Όταν, πάλι, γίνονται και τα δύο, ενώ παράλληλα μιλά για ρούχα, απλώς μένεις μπροστά από την οθόνη, με γουρλωμένα μάτια. Αυτό ακριβώς συνέβη τώρα, στο High Snobiety.

Εξήγησε πόσο σημαντικά είναι τα ρούχα του, τι του αρέσει να φορά, πώς εμπνέεται από τον David Bowie και οι εικόνες του δίνουν έναν διαφορετικό ορισμό στην Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

«Για τους περισσότερους ανθρώπους, τα ρούχα αποτελούν σημείο αναφοράς στο ποιοι είναι και πώς εκφράζονται. Αλλά για τα gender-fluid και τρανς άτομα, παίζουν έναν ακόμη πιο θεμελιώδη ρόλο», είπε. Του αρέσει να φορά πράγματα που κουβαλάνε μία ιστορία, προτιμά τα μεταχειρισμένα από τα καινούργια καθώς έχουν ήδη κάνει το ταξίδι τους πριν φτάσουν στα χέρια σου, ενώ η διάθεσή της εξαρτάται άμεσα από τα outfits που επιλέγει.

«Tα ρούχα είναι μία πανοπλία για εμένα».

«Τα φοράω μέχρι να χρειαστεί να πάνε στα σκουπίδια», σημείωσε. «Το ντύσιμο είναι ένας ξεκάθαρος τρόπος να ελέγξεις το πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Έχει σχέση με τον λόγο που έβαψα τα μαλλιά μου τόσο ανοιχτό κόκκινο πριν από λίγο καιρό. Δεν με αναγνώριζα στην αρχή – ένιωθα καινούργιο, και ήταν απολαυστικό. Κυνηγώ αυτό ακριβώς το συναίσθημα – μία απόσταση από το γνώριμο άτομο στην αντανάκλασή μου».

Petros/High Snobiety

Για το Emma D’ Arcy, η μόδα είναι κάτι εντελώς θεατρικό. Αυτό είναι και το αγαπημένο του στοιχείο στην υποκριτική, παρότι δεν υπήρχε μάθημα θεάτρου στη σχολή του. Σπούδασε Καλές Τέχνες, έπαψε να ενδιαφέρεται για το πτυχίο του τη στιγμή που το πήρε στα χέρια του και, όπως αποκάλυψε, ντυνόταν διαφορετικά στο πανεπιστήμιο. «Σ’ εκείνη τη φάση της ζωής μου, περιτριγυριζόμουν από μία μεγάλη κοινότητα δημιουργικών ανθρώπων για πρώτη φορά και, ως αποτέλεσμα, η ντουλάπα μου έγινε πιο πρακτική», είπε χαρακτηριστικά. Και συνέχισε να μιλά για την αγάπη του για το θέατρο.

«Δε μου αρέσει η ιδέα να μην αισθάνομαι πια ότι η σκηνή είναι ο χώρος μου. Λαχταρώ τη σκηνή αυτή τη στιγμή. Πάει τόσος καιρός και το νιώθω σαν ανάγκη. Τώρα αρχίζω να το απολαμβάνω αυτό – τον Τύπο, τις φωτογραφήσεις για περιοδικά, τη μόδα – αλλά δε μου αρέσει να είμαι μπροστά από την κάμερα».

«Το να δίνεις συνεντεύξεις σε κάνει να μοιάζεις με καρτούν – αλλά δε με νοιάζει. Ντύνομαι καρτουνίστικα έτσι κι αλλιώς, οπότε ταιριάζει. Έχω γίνει το δικό μου emoji – με ροζ πουκάμισο και ροζ γραβάτα. Βρίσκω χαρά σε αυτό», πρόσθεσε.

Petros/High Snobiety

Αν το ρωτήσεις ποιος επηρεάζει το στυλ του, θα απαντήσει το προφανές: Ο David Bowie, κι ας μην το επέλεξε συνειδητά. «Ποιος δεν εμπνέεται από τον David Bowie; Θα ήταν τρελό να πεις κάτι τέτοιο», είπε.

Επηρεάζεται κι από τους χαρακτήρες που υποδύεται, βέβαια. Η Rhaenyra Targaryen, για παράδειγμα, και οι φούστες που φορά διαρκώς, τo κάνουν να θέλει να ντυθεί πιο αρρενωπά.

«Έμαθα πως πρέπει να ανακαλύψεις τι δεν είσαι για να μάθεις τι θέλεις να φορέσεις».

Τώρα, το Emma D’Arcy αισθάνεται αισιόδοξο, γεμάτο ενθουσιασμό. Βρίσκει λέξεις να περιγράψει τι νιώθει και αισθάνεται καλά όταν έχει τα σωστά λόγια. «Υπάρχει ένα είδος επιβεβαίωσης που σου δίνει το να έχεις μία λέξη για να μιλήσεις για αυτό που έχεις μέσα σου», εξήγησε.

Petros/High Snobiety

Κι είναι πανέτοιμo να επιστρέψει στη 2η σεζόν του House of The Dragon, να βρει περισσότερο χώρο για θέατρο – να τον διεκδικήσει, ίσως. «Εξάλλου, το θέατρο είναι όλα αυτά που το στυλ και η τέχνη θέλουν να πουν».