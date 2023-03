Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να μιλάμε για πτυχία σε δουλειές που δεν τα χρειάζονται;

Ένα πτυχίο δεν αποδεικνύει ότι είσαι το ιδανικό πρόσωπο για μια θέση κι αυτό για παράδειγμα έχει ήδη υιοθετηθεί ως αντίληψη από την Google

Η αντίληψη πως μόνο τα πανεπιστημιακά πτυχία σε κάνουν περιζήτητο στην αγορά εργασίας, είναι μία από τις πιο παγιωμένες τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Ο υποψήφιος εργαζόμενος μαζί με τα κορνιζαρισμένα του πτυχία, πρέπει να έχει κάτι ακόμη (κι εξίσου) σημαντικό, σύμφωνα με τον μελλοντικό του εργοδότη: τουλάχιστον 15 χρόνια εμπειρίας παρόλο που ηλικιακά δεν ξεπερνά τα 30.

Δεν πρόκειται για κάποια Sci-Fi σειρά αλλά για την εργασιακή πραγματικότητα που χαρακτηρίζει πλέον αρκετές χώρες στον κόσμο και συνοδεύεται από αρκετή αδικία όταν η κατοχή οποιουδήποτε πτυχίου δίνει πλεονέκτημα στον πτυχιούχο κι όχι στον υποψήφιο που έχει τη γνώση αλλά όχι το απαιτούμενο χαρτί. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει στη χώρα μας.

Αν κάποιος αναζητά δικηγόρους, θα απευθυνθεί σε πτυχιούχους νομικής, αν αναζητά γιατρούς, σε πτυχιούχους ιατρικής αλλά αν μια εταιρεία ψάχνει να προσλάβει έναν οδηγό, γιατί να θεωρείται δεδομένο ότι εκείνος που έχει ένα οποιοδήποτε άσχετο πτυχίο, θα πάρει τη θέση από κάποιον που τα πηγαίνει πολύ καλύτερα στην οδήγηση;

Στο εξωτερικό και ειδικά στις ΗΠΑ έχει ήδη αρχίσει ένα μεγάλο debate γι' αυτό και τώρα είναι η ώρα να αλλάξει. Εδώ και δεκαετίες, όλο και περισσότερες αγγελίες εργασίας απαιτούν να έχει ο υποψήφιος πανεπιστημιακά πτυχία. Τώρα αρχίζει δειλά- δειλά να αναγνωρίζεται ότι όλο αυτό ήταν ένα τεράστιο λάθος, σύμφωνα με εκτενές άρθρο του Vox.

Η ιστορία αναφορικά με το κυνήγι των πτυχίων ξεκινάει από τη δεκαετία του 1980. Κάπου εκεί ενσωματώθηκαν με θέρμη τα λεγόμενα "soft skills" και όλα εκείνα που μπορεί να μη χρειαστούν ποτέ για κάποια θέση. Μεταξύ του 1980- 2012 σε αρκετές προσλήψεις ήταν απαραίτητη η αυξημένη κοινωνική αλληλεπίδραση κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με τον ειδικό ερευνητή του Harvard, David Deming. Κάπως έτσι, οι εταιρείες άρχισαν να ψάχνουν σαν τρελοί για πτυχιούχους με τετραετείς σπουδές.

Όλη αυτή η τάση αναδύθηκε έντονα την περίοδο της Παγκόσμιας Οικονομικής Ύφεσης.

Όλες αυτές οι αλλαγές καταγράφηκαν σε έρευνα του 2017 από το Harvard Business School. Η έκθεση με τίτλο "Dismissed by Degrees" έδειξε ότι πάνω από το 60% των υποψήφιων εργαζομένων απορρίφθηκε εξαιτίας της ανεπάρκειας ικανοτήτων ή εμπειρίας, πολύ απλά επειδή δεν είχε κάποιον πανεπιστημιακό τίτλο. Το πιο αξιοπερίεργο όμως, είναι ότι η ίδια απαίτηση για πτυχίο δεν άλλαζε ούτε στις θέσεις πρόσληψης επιθεωρητών, οδηγών φορτηγών, υπαλλήλων, υδραυλικών.

