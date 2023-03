Δημοσιογράφος απολύθηκε επειδή είπε ατάκα του Snoop Dogg στην τηλεόραση (αλλά μάλλον της άξιζε)

H Barbie Bassett έκανε ρατσιστικό σχόλιο δεύτερη φορά - δε γινόταν να περάσει έτσι

Η Barbie Bassett είναι δημοσιογράφος και μετεωρολόγος από το Mississippi. Μέχρι πρόσφατα, ήταν εκφωνήτρια ειδήσεων στο κανάλι WLBT – απολύθηκε μέσα σε μία στιγμή, επειδή χρησιμοποίησε ατάκα του Snoop Dogg. Δεν είναι τόσο απλό κι ανώδυνο, βέβαια.

Μιλώντας για την εταιρεία με κρασιά που διατηρεί ο ράπερ, η Bassett, από το πουθενά, είπε “Fo’ shizzle my nizzle” – είναι αργκό, σημαίνει «βεβαίως, φίλε» και δεν ταιριάζει καθόλου σε δελτίο ειδήσεων. Κι αυτό γιατί η κατάληξη –izzle έχει φυλετικό χαρακτήρα.

