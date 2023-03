Delusion Week: Στο TikTok, για μία εβδομάδα, γίνονται η πιο hot εκδοχή τους - Και λειτουργεί

Η απόδειξη πως το να ζεις σε μία ψευδαίσθηση είναι καλό, για λίγο.

Ξυπνάς νωρίς και πίνεις σμούθι, κάνεις και τα 7 βήματα της skincare routine σου, στρώνεις το κρεβάτι, πηγαίνεις γυμναστήριο πριν τη δουλειά – όλα τα πράγματα που ακούγονται καλή ιδέα, αλλά δεν είναι καθόλου ρεαλιστικά. Αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε η delusion week. Για μία μόνο εβδομάδα, κάνεις όλα εκείνα που θα έκανε η πιο επιτυχημένη εκδοχή σου, τα βγάζεις βίντεο, τα ανεβάζεις στο TikTok και έχεις αποδείξεις ότι το να ζεις σε μία ψευδαίσθηση είναι καλό, για λίγο.

Σίγουρα το έχεις δοκιμάσει κάποια στιγμή στη ζωή σου, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Συνήθως είναι στην αρχή της χρονιάς, ή αμέσως μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Προσπαθούμε να ξυπνήσουμε αρκετά νωρίς ώστε να ετοιμάσουμε υγιεινό πρωινό, αντί να πατήσουμε snooze για μία ακόμη φορά – κράτησε περίπου τρεις καλές μέρες, είναι η αλήθεια. Άλλωστε, δύσκολα θα σηκωθείς όταν νιώθεις άνετα, στα μαλακά σου μαξιλάρια. Ε, στην delusion week, θα το κάνεις. Θα κάνεις όλα εκείνα που η hot, επιτυχημένη, παραγωγική πλευρά σου θα είχε στην καθημερινό της πρόγραμμα, και θα πάει μία χαρά.

Ξεκινάς με τους κανόνες που θα ακολουθήσεις για επτά (7) ημέρες. Μπορεί να θέλεις να κοιμάσαι και να ξυπνάς νωρίς, να τηρείς deadlines στη δουλειά, να γυμνάζεσαι ή να τρως υγιεινά. Μπορεί, ακόμη, να θέλεις να βγαίνεις περισσότερο με τους φίλους σου – you do you, δεν υπάρχει σωστό και λάθος.

Η TikToker Erin Horne, για παράδειγμα, το ξεκίνησε με τους φίλους της. Αποφάσισε να πηγαίνει γυμναστήριο και να τρώει ένα θρεπτικό πρωινό, να μην παραγγέλνει απ’ έξω και να πίνει ένα γαλόνι νερό την ημέρα.

Στην ουσία, θα κάνουμε ένα επιστημονικό πείραμα με πειραματόζωο τον ίδιο μας τον εαυτό, τον οποίο θα γνωρίσουμε καλύτερα. Θα μάθουμε τι πραγματικά λειτουργεί σε εμάς, αντί να ακολουθούμε τα προγράμματα των celebrities που, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και θα μάθουμε τα όριά μας. Μετά το τέλος της delusion week, θα κρατήσουμε ό,τι μας βοήθησε περισσότερο και, αν θέλουμε, το αλλάζουμε μετά από λίγο καιρό. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει σημασία, είναι να υιοθετήσουμε συνήθειες με διάρκεια στον χρόνο, που θα μας κάνουν χαρούμενους.