Justin Bieber: Αποσύρεται από τη μουσική για λόγους υγείας και οι προβλέψεις γίνονται πραγματικότητα

Ο Bieber (μάλλον) πήρε την οριστική απόφαση να ολοκληρώσει την καριέρα του και να βγει στη σύνταξη, σε ηλικία 29 ετών

Ακόμη θυμόμαστε το 2010 τις μεγάλες επιτυχίες του Bieber που έφταναν στην Ελλάδα, τον ακραίο θαυμασμό, αλλά και το ακραίο hate που δεχόταν. Μια ολόκληρη εποχή όμως, φτάνει στο τέλος του, καθώς ο τραγουδιστής αποφάσισε αρχικά να πουλήσει όλα τα δικαιώματα των τραγουδιών του, τον προηγούμενο μήνα, βάζοντας υποψίες πως εγκαταλείπει τη διεθνή μουσική σκηνή.

Και έτσι έγινε λοιπόν, αφού σήμερα έγινε γνωστό μέσα από πηγές, πως ο τραγουδιστής αποσύρεται οριστικά, ολοκληρώνοντας την καριέρα που ξεκίνησε πίσω στο 2008. Φτάνοντας στο 2023, η ζωή του τραγουδιστή έχει αλλάξει ριζικά, ενώ η περιουσία του μετά την πώληση των τραγουδιών του, ξεπερνά κατά πολύ τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Τι οδήγησε τον Justin Bieber να εγκαταλείψει τη μουσική ;

Σύμφωνα με τις πρόσφατες πηγές από το κοντινό περιβάλλον του τραγουδιστή, οι δηλώσεις είχαν ως εξής:

«Ο Justin δεν αισθάνεται καλά με τον κόσμο εδώ και αρκετό καιρό και η διασημότητά του τον βαραίνει πολύ» αποκάλυψε φίλος του νεαρού καλλιτέχνη, προσθέτοντας ότι ο Bieber έχει απευθυνθεί και σε ψυχολόγους που τον παροτρύνουν προς την κατεύθυνση της συνταξιοδότησης.

To περασμένο έτος ο τραγουδιστής είχε μιλήσει ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, τα οποία οδήγησαν στην παράλυση του προσώπου του, από τη νόσο Ramsay Hunt. Όσο αφορά τη νόσο, πρόκειται στην ουσία για έναν έρπητα ζωστήρα, ο οποίος όταν ενεργοποιείται, προκαλεί παράλυση σε ορισμένα σημεία του προσώπου, τα οποία βρίσκονται κοντά στον αυτί. Η ασθένεια μπορεί να έχει και επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια της ακοής και στη μόνιμη μυϊκή αδυναμία του προσώπου.

«Ακόμα και ο ψυχολόγος του τον συμβουλεύει ότι, αν αυτό που κάνει τον κάνει δυστυχισμένο, θα πρέπει να πάρει τη δύσκολη απόφαση να το αφήσει στην άκρη», είπε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τις συνεχείς ακυρώσεις των συναυλιών του νεαρού καλλιτέχνη ανά τον κόσμο, με τον ίδιο να δείχνει ότι δεν ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με τη δυσκολία του τραγουδιστή να διαχειριστεί τη φήμη του, αλλά και τα όσα συμβαίνουν γύρω από το όνομα του (πχ το δράμα με την Selena και την Hailey), φαίνεται πως τον οδηγούν τον 29χρονο τραγουδιστή, στο να εγκαταλείψει οριστικά τη μουσική και τον χώρο του θεάματος.