Εντυπωσιακή σύνοδος 5 πλανητών όλη την εβδομάδα στον ουρανό - Πώς να παρακολουθήσεις το υπερθέαμα

Βάλε μουσική, το αγαπημένο σου ποτό και "βγες στο μπαλκόνι να δεις"

Θα χρειαστείς όλα τα δάχτυλα του χεριού σου για να μετρήσεις τους πλανήτες που θα μπορείς να δεις στον νυχτερινό ουρανό αυτή την εβδομάδα. Μετά το ηλιοβασίλεμα, οι λάτρεις τέτοιων φαινομένων θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την Αφροδίτη, τον Άρη, τον Ερμή, τον Δία και τον Ουρανό καθώς θα ευθυγραμμιστούν κοντά στη σελήνη αυτές τις μέρες.

Ο αστρονόμος της NASA, Noah Petro, προτείνει να ξεθάψουμε κυάλια και τηλεσκόπια και να χαζέψουμε τον έναστρο ουρανό από άλλη οπτική, όπως και το φεγγάρι. Η σύνοδος των 5 πλανητών είναι ένα εντυπωσιακό υπεθέαμα και θα είναι ορατή από κάθε σημείο του πλανήτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο ουρανός θα είναι καθαρός και οι παρατηρητές θα κοιτούν δυτικά του ορίζοντα, ακριβώς μετά τη δύση του ηλίου.

Ο Δίας, η Αφροδίτη και ο Άρης θα είναι εύκολα ορατοί λόγω της έντονης λάμψης τους. Η Αφροδίτη κλέβει την παράσταση καθώς λάμπει περισσότερο ενώ ο Άρης βρίσκεται πιο κοντά στη Σελήνη και έχει μια κοκκινωπή λάμψη. Ο Ερμής και ο Ουρανός, (ο οποίος συνήθως δεν είναι ορατός οπότε τώρα είναι φοβερή ευκαιρία), θα είναι λίγο πιο δύσκολο να εντοπιστούν, καθώς είναι πιο αμυδρή η λάμψη τους. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να έχεις δίπλα σου ένα ζευγάρι κυάλια.

