Φεστιβάλ Καννών 2023: Ανακοινώθηκε το φετινό πρόγραμμα

Wes Anderson, Martin Scorsese και James Mangold στο πρόγραμμα- Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών παρουσίασε την Πέμπτη το πρόγραμμά του για την 76η διοργάνωσή του, με μια λίστα από δημιουργούς που έχουν μεγάλη ισχύ, όπως οι Wes Anderson, Martin Scorsese, Todd Heins, Wim Wenders, Kore- eda Hirokazu.

Οι συγκεκριμένοι κινηματογραφιστές θα παρουσιάσουν ταινίες τόσο εντός όσο και εκτός διαγωνισμού, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο λίγοι επιλεγμένοι θα έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν τον Χρυσό Φοίνικα. Το φεστιβάλ έχει κάνει το κοινό, να ανυπομονεί μέσω ανακοινώσεων, για το "Indiana Jones and the Dial of Destiny" της Disney, την επιστροφή του Scorsese στην Κρουαζέτ με το "Killers of the Flower Moon", καθώς και τη μικρού μήκους ταινία του Pedro Almodovar, "Strange Way of Life".

Η νέα ταινία του Scorsese επικεντρώνεται στην έρευνα του FBI ύστερα από μια σειρά δολοφονιών στη φυλή των Ινδιάνων Οσέιτζ στην Οκλαχόμα, στη διάρκεια της δεκαετίας του 1920. Στο φιλμ, διάρκειας σχεδόν τεσσάρων ωρών, πρωταγωνιστούν οι Leonardo DiCaprio, Robert De Niro και Jesse Lon Plemons.

Ο διευθυντής του φεστιβάλ, Thierry Frémont, φιλοξένησε την εναρκτήρια συνέντευξη Τύπου στη σκιά των Ηλυσίων Πεδίων μαζί με τη νέα πρόεδρο των Καννών Iris Knobloch. Mάλιστα, όπως είπε, θα παρευρεθούν στο φεστιβάλ ο Anderson με το cast του "Asteroid City", που περιλαμβάνει τους Margot Robbie, Scarlett Johansson και Tilda Swinton, ο Χέινς με το "May December" με τη Joulianne Moore και τη Natalie Portman και το "The Idol" του HBO, η σειρά που πρωταγωνιστεί ο The Weeknd από τον τον δημιουργό του "Euphoria", Sam Levinson.

Ο Steve McQueen θα επιστρέψει στο φεστιβάλ με το "Occupied City", μια ταινία για το Άμστερνταμ κατά τη διάρκεια της κατοχής του από τους Ναζί ενώ είχε κερδίσει στο παρελθόν τη Χρυσή Κάμερα στις Κάννες με την ταινία "Hunger".

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τμήμα «Ενα Κάποιο Βλέμμα», διαγωνίζεται η ταινία "How to Have Sex" της πρωτοεμφανιζόμενης Βρετανίδας δημιουργού Molly Manning Walker. Πρόκειται για μια ελληνική συμπαραγωγή με τη συμμετοχή της εταιρείας Heretic (Γιώργος Καρναβάς και Κωνσταντίνος Κοντοβράκης), η οποία γυρίστηκε στα Μάλια της Κρήτης. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το φεστιβάλ θα ανοίξει με το "Jeanne du Barry" με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp.

Το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 27 Μαΐου.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του φεστιβάλ:



Διαγωνιστικό Τμήμα

“Club Zero”, Jessica Hausner

“Asteroid City”, Wes Anderson

“The Zone of Interest” Jonathan Glazer

“Fallen Leaves” Aki Kaurismaki

“Les Filles D’Olfa” (“Four Daughters”), Kaouther Ben Hania

“Anatomie D’une Chute,” Justine Triet

“Monster” Kore-eda Hirokazu

“Il Sol Dell’Avvenire” Nanni Moretti

“La Chimera” Alice Rohrwacher

“About Dry Grasses” Nuri Bilge Ceylan

“L’Ete Dernier” Catherine Breillat

“The Passion of Dodin Bouffant” Tran Anh Hung

“Rapito” Marco Bellocchio

“May December” Todd Haynes

“Firebrand” Karim Ainouz

“The Old Oak” Ken Loach

“Perfect Days” Wim Wenders

“Banel Et Adama” Ramata-Toulaye Sy

“Jeunesse” Wang Bing



Ένα κάποιο βλέμμα

“Los Delincuentes” (“The Deliquents”), Rodrigo Moreno

“How to Have Sex” Molly Manning Walker

“Goodbye Julia” Mohamed Kordofani

“Crowra (The Burti Flower)” João Salaviza & Renée Nader Messora

“Simple Comme Sylvain” Monia Chokri

“Kadib Abyad” (“The Mother of All Lies”), Asmae EL Moudir

“Los Colonos” (“The Settlers”), Felipe Galvez

“Augure” (“Omen”), Baloji Tshiani

“The Breaking Ice,” Anthony Chen

“Rosalie” Stéphanie Di Giusto

“The New Boy” Warwick Thornton

“If Only I Could Hibernate” Zoljargal Purevdash

“Hopeless” Kim Chang-hoon

“Terrestrial Verses” Ali Asfari & Alireza Khatami

“Rien a Perdre” Delphine Deloget

“Les Meutes” Kamal Lazraq

“Le Regne Animal” Thomas Cailley



Εκτός Διαγωνιστικού Τμήματος

“Killers of the Flower Moon,” Martin Scorsese

“The Idol” Sam Levinson

“Cobweb” Kim Jee-woon

“Indiana Jones and the Dial of Destiny” James Mangold

“Jeanne du Barry,” Maiwenn



Ειδικές Προβολές

“Retratos Fantasmas” (“Pictures of Ghosts”), Kleber Mendonca Filho

“Anselm” Wim Wenders

“Occupied City” Steve McQueen

“Man in Black” Wang Bing



Cannes premiere

“Le Temps D’Aimer” Katell Quillevere

“Cerrar Los Ojos” Victor Erice

“Bonnard, Pierre et Marthe” Martin Provost

“Kubi” Takeshi Kitano

Μεταμεσονύκτιες Προβολές

“Omar la Fraise,” Elias Belkeddar

“Kennedy” Anurag Kashyap

“Acide” Just Philippot