Seven Kings Must Die: Η sequel ταινία του The Last Kingdom στο Netflix μάς δίνει έναν ακόμη λόγο να αγαπάμε τις ιστορίες με Βίκινγκς

Το Seven Kings Must Die έρχεται στο Netflix για να ολοκληρώσει την ιστορία της επικής σειράς The Last Kingdom

Φαίνεται πως το 2023 το Netflix έχει επενδύσει σε ταινίες που λειτουργούν ως sequel επιτυχημένων σειρών. Μετά το Luther: The Fallen Sun, που ήρθε για να κλείσει τον κύκλο της πολυαγαπημένης, αστυνομικής, βρετανικής σειράς Luther, τώρα, η δημοφιλής πλατφόρμα υποδέχεται το Seven Kings Must Die (με ελληνικό τίτλο: Οι 7 Βασιλιάδες Πρέπει να Πεθάνουν) που ακολουθεί την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά The Last Kingdom.

Τι περιμένουμε να δούμε στο Seven Kings Must Die

Ευρωπαϊκός βορράς, μεσαιωνικές μάχες και Βίκινγκς μας περιμένουν στο Netflix, σε αυτή τη νέα επική ταινία φαντασίας, βασισμένη σε ιστορικά γεγονότα. Περισσότερο χειμωνιάτικη, παρά ανοιξιάτικη, η ταινία μάς ταξιδεύει στην Αγγλία, τον Αγγλοσαξονικό κόσμο του μεσαίωνα και σε ένα διαλυμένο βασίλειο, το οποίο πρέπει να ενωθεί για να επέλθει ειρήνη και ευημερία.

