Νέο σύστημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης στη Βρετανία - Συναγερμός στα κινητά

Στις 15:00 το μεσημέρι θα ηχήσει συναγερμός για έκτακτη ανάγκη στα κινητά όσων βρίσκονται στη Βρετανία

Στην Βρετανία η κυβέρνηση κάνει δοκιμή του νέου συστήματος ειδοποίησης για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλες επικίνδυνες περιστάσεις.

Remember, today at 3pm in the UK there will be a test of the new Emergency Alert System.



This is what to expect



