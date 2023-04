Έφυγε από τη ζωή ο Harry Belafonte, στα 96 του

Αιτία θανάτου του καλλιτέχνη και ακτιβιστή, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Ο ηθοποιός, τραγουδιστής και ακτιβιστής Harry Belafonte έφυγε από τη ζωή, στα 96 του χρόνια. Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του στους New York Times, η αιτία θανάτου ήταν συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

Ερμήνευσε τραγούδια που έγιναν επιτυχίες, όπως το Day-O (The Banana Boat Song), βραβεύθηκε με Tony για τις ικανότητές του στην υποκριτική και πάλεψε για μία σειρά κοινωνικών ζητημάτων. Πίσω στη δεκαετία του ’60, στήριξε μία σειρά πρωτοβουλιών υπέρ των δικαιωμάτων των μαύρων Αμερικανών, διαδήλωσε κατά της φτώχειας, του apartheid και του AIDS στην Αφρική, ενώ υποστήριξε σημαντικές πολιτικές φιγούρες της αριστεράς, όπως τον Fidel Castro και τον Hugo Chavez.

Γεννήθηκε το 1927 στο Harlem και, ως παιδί, πέρασε 8 χρόνια στην πατρίδα των γονιών του, την Τζαμάικα, όπου ζούσε στα όρια της φτώχειας. Επέστρεψε στη Νέα Υόρκη όταν πήγε Λύκειο, αλλά δεν το τελείωσε ποτέ λόγω της δυσλεξίας του. Έκανε κάθε λογής δουλειά πριν ασχοληθεί με την τέχνη – ξεκίνησε από πωλητής σε καταστήματα υφασμάτων, ενώ αποφάσισε να καταταγεί στο Ναυτικό όταν έκλεισε τα 17 του, το 1944. Μετά το τέλος του πολέμου, κι ενώ ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός, εργαζόταν ως βοηθός επιστάτη. Εμπνευσμένος από έργα του American Negro Theatre, ξεκίνησε μαθήματα υποκριτικής ενώ, ταυτόχρονα, κέρδιζε λίγα χρήματα τραγουδώντας φολκ, ποπ και τζαζ. Μέλη της μπάντας του ήταν και οι Miles Davis και Charlie Parker.

Κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, μία συλλογή παραδοσιακών κομματιών, το 1954. Ο δεύτερος δίσκος του, με τίτλο Belafonte, βρέθηκε στην πρώτη θέση του καινούριου, ακόμη, US Billboard, ενώ ο τρίτος, Calypso, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Κορυφαίο τραγούδι του, το Day-O (The Banana Boat Song), το οποίο βρισκόταν σταθερά, επί 18 εβδομάδες, στο chart των βρετανικών singles. Κυκλοφόρησε συνολικά 30 άλμπουμ, συνεργάστηκε με κορυφαίες καλλιτέχνιδες όπως η Νάνα Μούσχουρη, η Len Horne και η Miriam Makeba – η τελευταία, μάλιστα, του χάρισε δύο Grammys. Αργότερα, βραβεύθηκε με Grammy για το συνολικό του έργο.

Σε άλμπουμ του Belafonte ήταν που ο Bob Dylan μπήκε πρώτη φορά σε επαγγελματικό στούντιο ηχογράφησης – το 1962, όταν έπαιξε φυσαρμόνικα στο Midnight Special. Έναν χρόνο νωρίτερα, ο Belafonte εμφανίστηκε στην τελετή ορκωμοσίας του John F. Kennedy.

Ασχολήθηκε ενεργά με πρωτοβουλίες υπέρ των δικαιωμάτων των Αφρικανών. Εκείνος είναι που διοργάνωσε την πασίγνωστη, πια, ηχογράφηση του We Are the World και συγκέντρωσε 63 εκ. δολάρια για την καταπολέμηση της πείνας. Το 1988, με το άλμπουμ Paradise in Gazanakulu, εναντιώθηκε στo aapartheid της Νοτίου Αφρικής ενώ, από το 1987, ήταν πρέσβης καλής θελήσεως της Unicef. Αργότερα, διοργάνωσε καμπάνιες για την εξάλειψη του AIDS στην Αφρική. Κι όταν νίκησε τον καρκίνο του προστάτη, το 1996, υποστήριξε καμπάνιες ενημέρωσης για την ασθένεια.

Παντρεύτηκε τρεις φορές κι απέκτησε τέσσερα παιδιά. Και το έργο του, δεν πρόκειται να ξεχαστεί.