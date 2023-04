Η αρθρογράφος καταθέτει εναντίον του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης και απαιτεί δικαίωση

Ο Donald Trump φαίνεται πως χτίζει εδώ και πολλά χρόνια τη φήμη του. Πριν 30 χρόνια, πέρα από το ότι ζητούσε την άδικη εκτέλεση των Central Park Five, είχε προχωρήσει στον βιασμό της αρθρογράφου E Jean Carroll.

Η ίδια κατέθεσε μήνυση εναντίον του πρώην προέδρου των ΗΠΑ για τον βιασμό της ενώπιον ενόρκων στη Νέα Υόρκη, που είχε συμβεί όπως όλα δείχνουν, πριν μια 30ετία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, πρώτα της επιτέθηκε σεξουαλικά και μετά τη δυσφήμισε, λέγοντας ψέματα για όσα συνέβησαν.

Όπως δήλωσε η Carroll στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Manhattan όπου εξετάζεται η αγωγή της:

Όλα συνέβησαν σύμφωνα με τη μαρτυρία της, όταν οι δυο τους είχαν μια συνάντηση στο πολυκατάστημα Bergdorf Goodman, στα τέλη του 1995 ή τις αρχές του 1996, όπου τη βίασε. Η Carroll τον μήνυσε για δυσφήμιση, αφού ο πρώην πρόεδρος αρνήθηκε ότι την βίασε, ενώ σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι δεν την γνωρίζει και ότι έκανε αυτόν τον ισχυρισμό για να πουλήσει τα απομνημονεύματά της. «Δεν είναι όμορφη, δεν είναι ο τύπος μου», ανέφερε μεταξύ άλλων, μπερδεύοντάς τη για λίγο με τη δεύτερη σύζυγό του, Marla Maples!

Favorite Trump Deposition Moment:



LAWYER: "Did you sexually assault E. Jean Carroll?"



TRUMP: "She's not pretty. She's not my type."



[LAWYER HANDS DONALD A PIC OF CARROLL]



LAWYER: "Can you identify the woman in the picture?"



TRUMP: "Yes, that's Marla Maples. My second wife."