Οι σεναριογράφοι των Η.Π.Α. ξεκίνησαν ιστορική απεργία, που θα έχει σίγουρα καταστροφικές συνέπειες για τις εταιρίες παραγωγής

Ξεκίνησε μία τεράστια απεργία, μετά από 6 εβδομάδες διαπραγματεύσεων

Τα μεσάνυχτα της 2ας Μαΐου ξεκίνησε η μαζική απεργία του Writers Guild of America και αυτό θα φέρει τεράστια προβλήματα σε εκπομπές, σειρές και ταινίες. Δεν δόθηκε όμως άλλη επιλογή σε ένα σωματείο που αποτελείται από περισσότερα από 11 χιλιάδες μέλη, και που διαπραγματεύονταν τα δικαιώματά τους με την Alliance of Motion Picture and Television Producers, εδώ και έναν μήνα.

Η τελευταία φορά που το σωματείο έκανε μαζική απεργία ήταν το 2007. «Οι άνθρωποι απεργούν για κάποιο λόγο. Ελπίζω να λάβουν αυτά που αξίζουν και να ακουστούν», δήλωσε ο ηθοποιός Brian Tyree Henry στο red carpet του Met Gala». Τώρα το ανθρώπινο δυναμικό των ιστοριών που γράφονται στο Netflix, τη Disney, τη Warner Bros. Discovery, την NBCUniversal, Apple και άλλες μεγάλες εταιρίες, θα κάνει μία παύση, που κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει.

«Το Hollywood είναι μία βιομηχανία που λειτουργεί με βάση τις ιστορίες που γράφονται. Τελεία. Δεν είναι τίποτα χωρίς αυτούς που τις γράφουν. Είμαι έξαλλη γιατί η AMPTP προτίμησε να σταματήσει μία ολόκληρη βιομηχανία από το να ανταμείψει τους εργαζόμενούς της. Και η WGA θα κερδίσει σίγουρα», ανέφερε ο σεναριογράφος της σειράς "Jane the Virgin", Rafael Augustin.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι φτάνοντας η ώρα της ανανέωσης του συμβολαίου της, θα έπρεπε να υπάρξουν και οι αλλαγές που ήρθαν με την πανδημία. Ο κινηματογράφος αντικαταστάθηκε ουσιαστικά από τις πλατφόρμες, τα κέρδη για αυτές τις εταιρίες γιγαντώθηκαν, αλλά δεν συνέβη και το ίδιο για τον μισθό των σεναριογράφων. «Αυτό που ξέρουν όλοι οι σεναριογράφοι είναι ότι οι εταιρίες κατέστρεψαν αυτή τη δουλειά. Πήραν τόσα πολλά από εμάς, ενώ τους κάναμε πλούσιους. Αλλά δεν μπορούν να μάς πάρουν την αλληλεγγύη και την αμοιβαία αφοσίωση στο να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά που λατρεύουμε. Ελπίζαμε ότι θα το κάνουμε με συζήτηση αλλά τελικά θα γίνει με αγώνα. Για το παρόν και το μέλλον μας», ήταν η επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη της απεργίας.

Το μέλος του σωματείου, Abdi Nazemina, θεωρεί ότι αυτός ο αγώνας δεν γίνεται μόνο για τους σεναριογράφους. «Έχει να κάνει με το τι αξία δίνουμε στην ανθρώπινη εργασία. Να έχουμε ενωμένα σωματεία, ώστε να μαχόμαστε ενάντια στην εταιρική απληστία».

Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα που προκύπτουν είναι αρκετά πολύπλοκα. Οι πλατφόρμες άλλαξαν για πάντα τα δεδομένα των ταινιών, πράγμα που έφερε η πανδημία. Αυτό απέφερε εκατομμύρια στις πλατφόρμες και οι μόνοι σεναριογράφοι που είχαν σημαντικά κέρδη, ήταν τα μεγάλα ονόματα, όπως η Shonda Rhimes και ο Ryan Murphy, αλλά όχι οι κοντινοί συνεργάτες τους. Το συμβόλαιό τους λοιπόν δημιουργήθηκε σε μία εντελώς διαφορετική εποχή, αποτελείται από 700 σελίδες και θα έπρεπε να επανεξεταστεί, ώστε να υπάρξει πολύ πιο δίκαιη συμφωνία για τους σεναριογράφους και όλα όσα έχουν πετύχει τις τελευταίες δεκαετίες.

Μετά από 4 ώρες διαπραγματεύσεων την 1η Μαΐου, δεν υπήρξε καμία συμφωνία, με τις περισσότερες προτάσεις να απορρίπτονται, όπως είδαμε και στο έγγραφο που κυκλοφόρησε στο Twitter. Δεν υπήρξε καμία υποχώρηση από την πλευρά του WGA και το αποτέλεσμα ήταν δεδομένο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Οι πρώτοι που επηρεάζονται είναι τα καθημερινά talk shows, όπως το "The Drew Barrymore Show", οι εκπομπές των Jimmy Kimmel, Stephen Colbert και οι κωμικές σειρές που προβάλλονται αργά το βράδυ. Θα δούμε μερικά επεισόδια ακόμα μέσα στη βδομάδα, αλλά μετά δεν θα μπορεί να υπάρκει συνέχεια. Θα επηρεαστούν λιγότερο οι ταινίες με έτοιμα σενάρια, αλλά δεν θα μπορέσει να υπάρξει rewriting, αν χρειαστεί.

«Νιώθω την ιστορική βαρύτητα αυτής της στιγμής. Ανησυχώ για το πώς θα επηρεάσει ολόκληρη τη βιομηχανία και όχι μόνο τους σεναριογράφους. Οι προτάσεις τους είναι δίκαιες, για΄τι θέλουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Όχι άλλη δωρεάν εργασία από τους νεότερους», τονίζει σεναριογράφος του Encanto, Charise Castro. Κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει. Την τελευταία φορά, το 2007, έληξε μετά από 100 μέρες, ενώ το 1988, 153 μέρες. «Αυτή τη στιγμή, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να απεργήσουν και το κάνουν. Και μάς εκπροσωπούν όλους», είπε ο Alex N. Press, ρεπόρτερ του Jacobin Magazine.