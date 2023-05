Νέα Υόρκη: Λευκός επιβάτης μετρό έπνιξε μαύρο άστεγο με ψυχικά προβλήματα. Αφέθηκε ελεύθερος και τον αποκαλούν «ήρωα»

Ο θύτης ήταν ένας 24χρονος λευκός άνδρας, ο οποίος τέθηκε σε προσωρινή κράτηση αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος χωρίς ποινικές διώξεις

Τη Δευτέρα, ένας λευκός επιβάτης στο μετρό της Νέας Υόρκης έπνιξε με κεφαλοκλείδωμα έναν μαύρο άστεγο, γιατί φώναζε κι εκλιπαρούσε για λίγο φαγητό. Το θύμα ήταν ο 30χρονος Jordan Neely, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στους δρόμους και αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα. Κατά καιρούς, έκανε τον street performer, μιμούμενος τις χορευτικές φιγούρες του Michael Jackson ενώ ανάμεσα στους fans του ήταν και ο πρόεδρος του Manhattan, Mark Levine.

Σε ένα συγκινητικό post στο Twitter, ο Levine γράφει: «Παρακολουθούσα τον Jordan Neely να κάνει τον Michael Jackson πολλές φορές στην γραμμή A του μετρό. Έκανε πάντα τους ανθρώπους να χαμογελούν. Το "χαλασμένο" σύστημα ψυχικής υγείας της χώρας απέτυχε. Άξιζε βοήθεια κι όχι να πεθάνει, πνιγμένος στο πάτωμα ενός υπόγειου σιδηροδρόμου».

I saw Jordan Neely perform his Michael Jackson routine many times on the A train. He always made people smile.



Our broken mental health system failed him. He deserved help, not to die in a chokehold on the floor of the subway. pic.twitter.com/H9vOKzGTab