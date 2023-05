Και στο τέλος, ένα βίντεο-έκπληξη

To Σάββατο 6 Μαΐου θα μείνει στην ιστορία, καθώς πραγματοποιήθηκε η στέψη του Βασιλιά Καρόλου Γ’ και της Βασιλικής Συζύγου, Camilla. Εκατομμύρια άτομα από ολόκληρο τον κόσμο παρακολούθησαν την τηλεοπτική και διαδικτυακή μετάδοση της τελετής, είτε από γνήσιο ενδιαφέρον, είτε από απλή περιέργεια. Όπως και να ‘χει, είναι ένα από τα γεγονότα που δεν θα ξεχαστούν.

Παρακάτω, θα δείτε τα highlights της ημέρας, μέσα από 10 φωτογραφίες. Στο τέλος, έχουμε μία έκπληξη.

H παραμυθένια άμαξα

O Kάρολος, επιτέλους Βασιλιάς

Η Camilla χαρούμενη

Η πανέμορφη Kate Middleton

Αυτός ο πρίγκιπας Harry

H Anne πάνω στο άλογο

Μία φωτογραφία που μοιάζει ψεύτικη

Ευτυχισμένοι, φαντάζονται το μέλλον τους

Lovely photo of the Prince and Princess of Wales on the Buckingham Palace balcony following the #Coronation pic.twitter.com/IeGDXEOoyG