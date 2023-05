Η Siouxsie επέστρεψε θριαμβευτικά στις ζωντανές εμφανίσεις μετά από 10 χρόνια

Ξεκίνησε η περιοδεία της θρυλικής Siouxsie, η οποία θα την φέρει στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens X SNF Nostos

Το βράδυ της Τετάρτης στο Ancienne Belgique των Βρυξελλών, η Ice Queen ανέβηκε στη σκηνή για πρώτη φόρα μετά από μια δεκαετία. Η τελευταία της εμφάνιση είχε πραγματοποιηθεί το 2013 στο Λονδίνο, και πιο συγκεκριμένα στο Meltdown Festival της Yoko Onο.

Η βρετανίδα μουσικός, γνωστή ως τραγουδίστρια των Siouxsie & The Banshees, έπαιξε ένα σετ 17 τραγουδιών που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα της καριέρας της με το βάρος βέβαια να πέφτει στους Banshees (“Spellbound,” “Cities in Dust,” “Peek-A-Boo”, “Happy House” μεταξύ άλλων), ενώ οι τυχεροί που παραβρεθήκαν στη συναυλία, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και δύο κλασικές διασκευές της, το “Dear Prudence” των Beatles και, φυσικά, το “Passenger” του Iggy Pop, με το οποίο τους καληνύχτισε.

Η Siouxsie τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιήσει μια μεγάλη περιοδεία, η οποία- περιλαμβάνει και την Αθήνα, αφού η σπουδαία αυτή μουσικός θα εμφανιστεί στην Πλατεία Νερού στις 23 Ιουνίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Release Athens με το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την ίδια ημέρα, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τους Interpol, Echo & The Bunnymen, Viagra Boys, Ladytron και The Haunted Youth.

Για όλες τις πληροφορίες, επισκέψου το www.releasethens.gr.

Siouxsie 2023 Tour Dates:

05/04 – Amsterdam, NL @ Paradiso

05/07 – Milan, IT @ Teatro degli Arcimboldi

05/20- Pasadena, CA @ Cruel World Festival

06/21 – Wolverhampton, UK @ The Halls

06/23 – Athens, GR @ Release Athens

06/29 – Madrid, ES @ Noches del Botanico

07/07 – Befort, FR @ Les Eurockéennes de Belfort

07/07 – Tynemouth, UK @ Mouth of the Tyne Festival

07/23 – Suffolk, UK @ Latitude Festival

07/25 – Glasgow, UK @ Kelvingrove Bandstand

08/07 – Lokeren, BE @ Lokerse Festival

08/31 – Malaga, ES @ Cala Mijas Festival

09/02 – Lisbon, PT @ Kalorama Festival

09/07 – London, UK @ Troxy