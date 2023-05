Anna Nicole Smith: 6 αποκαλύψεις που κάνει το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή της, που τελείωσε στα 39

Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 16 Μαΐου

«Παντρεύτηκε έναν πολύ μεγαλύτερο άντρα για τα λεφτά», «έκανε παιδί στα 17», «ήταν κουνελάκι του Playboy». Οι βασικές πληροφορίες που έχουμε όλοι στο μυαλό μας όταν ακούμε το όνομα Anna Nicole Smith. Μία γυναίκα που πέθανε λίγο πριν κλείσει τα 40, λίγους μήνες αφότου έχασε τον γιο της. Μία γυναίκα που ένιωθε να ταυτίζεται βαθιά με τη Marilyn Monroe και ονειρευόταν να γίνει διάσημη και πλούσια.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix, "Anna Nicole Smith: You Don't Know Me" ρίχνει φως στη ζωή της, μέσα από συνεντεύξεις με ανθρώπους που έζησαν μαζί της και υλικό από προσωπικές στιγμές της αλλά και δημόσιες εμφανίσεις. Η Anna Nicole Smith ήταν η απόλυτη σεξοβόμβα των 90s, αλλά μήπως ήταν απλώς ένα ρόλος που κάλυπτε ένα βαθύ συναισθηματικό κενό;

Η αλήθεια είναι ότι μάθαμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε, αλλά υπάρχει ένα σκοτάδι γύρω από την παιδική της ηλικία. Αν και η ίδια επινόησε ιστορίες κακοποίησης, δεν γίνεται να μην συνέβη τίποτα σκοτεινό, εφόσον απεδέιχθη ότι ο βιολογικός της πατέρας ήταν κακοποιητικός. Είδαμε το ντοκιμαντέρ και αυτές είναι οι μεγαλύτερες αποκαλύψεις που κάνει για μία γυναίκα με πολυτάραχη ζωή.

Ο γάμος με τον 90χρονο Howard Marshall ήταν ξεκάθαρος

Είχαμε όλοι την εικόνα ότι εκείνη, σχεδόν 70 χρόνια νεότερή του, ήταν μαζί του μόνο για τα λεφτά, εξαπατώντας τον. Το ντοκιμαντέρ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρχε καμία εξαπάτηση. «Έχω έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να σου δώσω την παιδική ηλικία που στερήθηκες», ακούγεται να της λέει τηλεφωνικά. Περνούσε χρόνο μαζί του, αλλά δεν έμεναν μαζί. Αν και η Anna Nicole Smith ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια σε αγορές, ο Marshall την παντρεύτηκε γιατί ήθελε πολύ να υιοθετήσει και τον μονάκριβο γιο της, Daniel. Μετά τον θάνατό του, εκείνη υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η σχέση τους δεν ήταν ερωτική, αλλά φροντιστική.

Ο βιολογικός πατέρας της αποπειράθηκε να τη βιάσει

Η Anna Nicole Smith μεγάλωσε με πατριό, και αναζητούσε επί χρόνια τον βιολογικό πατέρα της. Τον πρώτο χρόνο της μεγάλης επιτυχίας, τον εντόπισε και τον έφερε στο Los Angeles, μαζί με τον αδερφό της. Πήγαιναν μαζί σε πάρτι, σε φωτογραφήσεις, μέχρι που δεν τον ξαναείδαν. Είχε αποπειραθεί να τη βιάσει, γεγονός που την τσάκισε ψυχολογικά.

Έλεγε ψέματα για την παιδική της ηλικία

Κάθε φορά που μιλούσε για την παιδική ηλικία της στο Τέξας, απέφευγε να αναφερθεί στη μητέρα της. Όταν το έκανε, τη συνέκρινε με τέρας ενώ μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για ξυλοδαρμούς και βιασμούς. Απεδείχθη ότι δανείστηκε την ιστορία από μία καλή της φίλη, λέγοντας ότι οι κακές ιστορίες της αποφέρουν πολύ περισσότερα λεφτά. Παρόλα αυτά, η παιδική της ηλικία παραμένει κάπως θολή, αφού δεν εξηγείται γιατί ένιωθε την ανάγκη να αποδράσει ή να παντρευτεί τόσο μικρή.

Είχε μακροχρόνια σχέση με γυναίκα

Ένα βασικό πρόσωπο-κλειδί στο ντοκιμαντέρ είναι η Missy, μία γυναίκα που γνώρισε την περίοδο όπου εργαζόταν ως στρίπερ. Παρέμεινε στη ζωή της για πολλά χρόνια ως φίλη, αλλά η Missy αναφέρεται στην ερωτική τους σχέση και στο πόσο πολύ την αγαπούσε. «Ήμουν η πρώτη της ερωμένη. Η Anna Nicole λάτρευε το σεξ, όπως και όλες τις απολαύσεις της ζωής».

Εθίστηκε στα χάπια μετά τις επεμβάσεις στο στήθος

Πίστευε ότι το μόνο που την κρατά μακριά είναι το μόντελινγκ, ήταν το μέγεθος του στήθους της. Έβαλε εμφυτεύματα, αλλά πονούσε πολύ και εθίστηκε γρήγορα σε διάφορα χάπια. Ήταν χρήστρια για αρκετά χρόνια, με τον γιο της Daniel να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο.

Πέθανε γιατί ήθελε να είναι με τον γιο της

Όταν γέννησε την κόρη της το 2006, η Anna Nicole δέχτηκε επίσκεψη στο νοσοκομείο από τον γιο της. Ο Daniel είδε τη νεογέννητη αδερφή του και λίγες μέρες μετά πέθανε στην καρέκλα του νοσοκομείου, εξαιτίας ενός φονικού συνδυασμού χαπιών. Τότε ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για εκείνη. Έλεγε ότι κάθε φορά που κοιμόταν, τον έβλεπε στον ύπνο της και την καλούσε να πάει κοντά του. Τελικά πέθανε από υπερβολική δόση χαπιών, 4 μήνες μετά. Ήταν 39 χρονών.