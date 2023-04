David Choe: Ο "Isaac" του Beef, το 2014 παραδεχόταν ότι βίασε γυναίκα αλλά «δεν είναι βιαστής»

Ανάγκασε γυναίκα να του κάνει στοματικό σεξ, παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά του παρέπεμπε σε βιασμό, αλλά επιμένει ότι δεν είναι βιαστής

Αν ακόμη δεν έχεις δει το Beef στο Netflix, σίγουρα έχεις ακούσει για αυτό από κάποιον γνωστό σου. Τώρα, θα διαβάσεις για αυτό, όμως δεν είναι για καλό. Ο ηθοποιός David Choe που υποδύεται τον Isaac, βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο εξαιτίας βίντεο από podcast στο οποίο μίλησε το 2014 και παραδέχτηκε ότι είχε «συμπεριφορά που παρέπεμπε σε βιασμό».

Φυσικά, έχει ήδη πάρει τα (νομικά) μέτρα του, έχοντας αποκτήσει τα πνευματικά δικαιώματα των αρχείων αυτών, τα οποία έγιναν viral στο Twitter. Μπορεί κανείς να τον ακούσει να διηγείται μία ιστορία, στην οποία ανάγκασε μία μασέζ να του κάνει στοματικό σεξ. «Δεν της αρέσει, αλλά δεν το σταματάει κιόλας», φέρεται να λέει.

Αυτήν τη στιγμή, το υλικό έχει κατέβει από τα social media. Ο συγγραφέας Meecham Whitson Meriweather ανέβασε τα screenshots από την ενημέρωση του Twitter πως αφαιρέθηκαν πολυμέσα από την ανάρτησή του, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, ανάρτησε screenshot από την επικοινωνία του με το Twitter, η οποία περιλάμβανε και το email που το τελευταίο έλαβε από τον Choe, σχετικά με τα βίντεο.

