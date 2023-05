Ορκωμοσία Δημάρχου με τραγούδια των Metallica και ομιλία σε γλώσσα Klingon

Ο νέος δήμαρχος της πόλη Portsmouth της Αγγλίας ανέλαβε τα καθήκοντά του υπό τους ήχους τραγουδιού «Eye Of The Beholder» και ρήσεις στα Klingon, τη γλώσσα του Star Trek

Ο δημοτικός σύμβουλος των Εργατικών, Tom Coles, εξελέγη δήμαρχος της πόλης Portsmouth της Αγγλίας και είχε κάποια αιτήματα για την τελετή ορκωμοσίας του, η οποία -σίγουρα- δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παραδοσιακή ή κλασική αγγλική.

🎵 A Portsmouth mayor walked into his appointment ceremony to the sounds of Metallica in a noisy break with tradition



Councillor Tom Coles chose the heavy metal band's song Eye Of The Beholder to be played



Read the full story here ⤵️https://t.co/EPcZHpsplY pic.twitter.com/ENN3kp4SAn