Αυτά είναι τα 4 χρώματα που απωθούν τα κουνούπια

Τελικά, υπάρχει τρόπος να απαλλαγείς μια για πάντα από την ενοχλητική τους παρουσία

Αν κάθε καλοκαίρι δίνεις μάχες για να μη σε τσιμπήσουν, σε καταλαβαίνουμε. Tα κουνούπια είναι πάντα εκεί δίπλα σου, εισβάλλουν στα αυτιά σου και καταλήγουν να σου ρουφούν το αίμα.

Αν τα έχεις δοκιμάσει όλα για να απαλλαγείς από την παρουσία τους αλλά δεν πιάνει τίποτα, δοκίμασε αυτή τη φορά να φορέσεις τα σωστά χρώματα. Σύμφωνα με επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Washington, υπάρχουν ορισμένα χρώματα που διώχνουν μακριά τα κουνούπια και κάποια άλλα που τα τραβούν σαν μαγνήτη.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, συνιστά να επιλέγουμε τα παρακάτω χρώματα για να ζουν αυτά καλά (μακριά μας), κι εμείς καλύτερα:

Σε αντίθεση με τους πιο σκούρους μπλε τόνους, οι πιο ανοιχτοί, όπως το γαλάζιο μπλε αντανακλούν περισσότερη θερμότητα και φως. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στα κουνούπια οπότε η επιλογή του ανοιχτού μπλε είναι μια σοφή επιλογή εκ μέρους σου.

Το βιολετί έχει το μικρότερο μήκος κύματος από οποιοδήποτε χρώμα στο φάσμα του ορατού φωτός. Δεδομένου ότι τα κουνούπια προτιμούν χρωματικούς τόνους μεγάλου μήκους κύματος, όπως τους κόκκινους και ή τους πορτοκαλί τόνους, δεν πλησιάζουν μωβ επιφάνειες.

