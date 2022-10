Είσαι μαγνήτης για κουνούπια; Ευθύνεται η μυρωδιά σου, λέει νέα έρευνα

Νέα έρευνα δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι «μαγνήτες» για τα κουνούπια και αυτό έχει να κάνει πιθανότατα με τη μυρωδιά τους

Αν κάθε καλοκαίρι τα κουνούπια δεν σε αφήνουν σε ησυχία, τότε μάλλον βρέθηκε η απάντηση γιατί συμβαίνει αυτό σε σένα περισσότερο από τους άλλους. Η μυρωδιά είναι αυτή που ευθύνεται σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οποίοι ανακάλυψαν ότι τα πιο «ελκυστικά» άτομα για τα κουνούπια παράγουν πολλές χημικές ουσίες στο δέρμα τους, που συνδέονται στενά με τη μυρωδιά τους.

«Αν έχετε υψηλά επίπεδα από αυτές τις ουσίες, τότεθα είστε πιθανότατα το άτομο με τα περισσότερα τσιμπήματα πχ σε ένα πικ νικ», σύμφωνα με τη νευροβιολόγο του πανεπιστημίου Rockefeller στη Νέα Υόρκη, Leslie Vosshall. Όπως επισημαίνει η ειδικός, υπάρχει πολλή παραφιλολογία γύρω από το θέμα αλλά τα αποδεικτικά στοιχεία είναι ελάχιστα.

Το πείραμα, όπως εξηγεί η επικεφαλής της έρευνας, Maria Elena De Obaldia, έγινε σε 64 συμμετέχοντες και ανάλογα με τη μυρωδιά τους, τα κουνούπια ένιωθαν αποστροφή ή έρχονταν κοντά τους. Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε τα κουνούπια είναι αρκετά «ανθεκτικά» κι έχουν πολλά backup σχέδια για να μας βρίσκουν και να μας δαγκώνουν όταν πάμε να τους ξεφύγουμε.

