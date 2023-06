Συνοικισμοί Α Festival: Για 20 μέρες, η Ελευσίνα ανοίγει στον κόσμο

Σύγχρονο τσίρκο και ακροβατικά, μουσική, θέατρο, εικαστικά, κινηματογράφος, γαστρονομία και συμμετοχικά εργαστήρια σε περισσότερα από 45 σημεία της πόλης

Οι ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ A FESTIVAL, το διεθνές πολυμεσικό φεστιβάλ της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, γίνεται στην Ελευσίνα από τις 9 έως τις 28 Ιουνίου. Ένα παρορμητικό άνοιγμα σε όλες τις μορφές τέχνης διεθνώς και ταυτόχρονα μια φωνή, ένας τόπος, ένα έργο για τις κοινωνικότητες και τις συλλογικότητες της πόλης.

Από τον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό ως την παραλία του Φονιά, από το ARKOPOLIS μέχρι τον πεζόδρομο της Νικολαΐδου και από το Αναψυκτήριο ως το Παλαιό Δημαρχείο, εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, μουσικά events, κινηματογραφικές δράσεις, σύγχρονο τσίρκο και ακροβατικά, αρχιτεκτονικές περφόρμανς, γαστρονομικές συναντήσεις και περιπατητικές διαδρομές, εργαστήρια και άλλες αναπάντεχες μορφές συμμετοχής, όλες οι εκφάνσεις δημιουργίας και δημιουργικότητας –στη συντριπτική πλειοψηφία τους με ελεύθερη είσοδο– γεμίζουν τις γειτονιές της Ελευσίνας σε μια ατέλειωτη γιορτή πολιτιστικής πολυμορφίας, διαπολιτισμικού διαλόγου, γενναιοδωρίας και συμπερίληψης.

Οι παραστατικές τέχνες στο επίκεντρο

Ανάμεσα στα ψηλά δέντρα της Όασης η site specific θεατρική παράσταση ΜΥΣΤΗΡΙΟ 13 Ε_ΦΥΓΑ ΠΟΝΤΟΣ (21-24/6) σε σκηνοθεσία Γιολάντας Μαρκοπούλου εξερευνά και διηγείται ένα υποφωτισμένο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, με τους συμμετέχοντες να μοιράζονται την ιστορία της οικογένειας και της καταγωγής τους: οι νεότεροι έτσι όπως τους τη μετέφεραν και οι μεγαλύτεροι όπως την έζησαν. Μια πολυμεσική site specific περφόρμανς, το ΜΥΣΤΗΡΙΟ 175 WALKING IN LIGHT (24/6) σε σκηνοθεσία Έλενας Ζερβοπούλου, βασισμένη στις προσωπικές μαρτυρίες νεαρών προσφύγων, έρχεται να αποκαλύψει με μουσική το εσωτερικό τους ταξίδι στην Ελλάδα, στην αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Το σύγχρονο τσίρκο και τα ακροβατικά έχουν την τιμητική τους

Έλληνες και Γάλλοι καλλιτέχνες, μουσικοί της ανατολικής και της δυτικής Μεσογείου δημιουργούν καλλιτεχνικά δρώμενα για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον πολυπολιτισμικό κοινωνικό ιστό των προαστιακών πόλεων στο πλαίσιο της δράσης ΜΥΣΤΗΡΙΟ 57 ΑΚΡΟΒΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ / ΑΝΑΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (12 - 17/6). Mια σύλληψη της ομάδας Le Petit Cirque du Monde και της ομάδας Κι όμως κινείται. Μια πρόσκληση ανακάλυψης του σύγχρονου τσίρκου, των διαφορετικών του όψεων και της έκπληξης που μπορεί να προκαλέσει το απροσδόκητο απευθύνει στο πλαίσιο της δράσης ΜΥΣΤΗΡΙΟ 119 HUMANOSPHERE (14/6) ο Clément Dazin.

Την επομένη (15/6), στο ΜΥΣΤΗΡΙΟ 116 LES AMANTS DU CIEL, παρουσιάζεται ένα έργο κάθετου χορού και σύγχρονου τσίρκου, σε σκηνοθεσία Marco Mannucci, όπου τα πάντα μπορεί να συμβούν, όταν σκηνή γίνεται ο τοίχος ενός κτιρίου. Ταυτόχρονα, η νέα ποιητική μορφή του τσίρκου μάς καλεί στην Ελευσίνα να αφήσουμε στην άκρη ό,τι μας χωρίζει, να βρεθούμε και να δημιουργήσουμε μαζί. Στη δράση ΜΥΣΤΗΡΙΟ 16 TOGETHER! A CIRCUS INVITATION θα συμμετάσχουν 20 καλλιτέχνες του τσίρκου από την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Ουκρανία, σε παρεμβάσεις σχεδιασμένες για το αστικό τοπίο. 20 επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης SPARK – PLACEMAKING & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (17/6) σε ένα διατομεακό εργαστήριο με θέμα την ενεργοποίηση του δημόσιου χώρου με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών (placemaking) μέσω των παραστατικών τεχνών. Τέλος, παιδιά και ενήλικες μπορούν να συμμετάσχουν στο ΜΥΣΤΗΡΙΟ 109 ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ HIGGS (18/6), μια σειρά εργαστηρίων κοινωνικού τσίρκου, ακροβασίας και σύγχρονου χορού από την ομάδα Κι όμως κινείται, σε συνεργασία και με τη συμμετοχή των κατοίκων της Ελευσίνας.

Και φυσικά, πολυμεσικό φεστιβάλ χωρίς μουσική δεν γίνεται.

Στις 21 Ιουνίου, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, η Ελευσίνα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής με το ΜΥΣΤΗΡΙΟ 154 LIVE MUSIC ACTS, μια συναυλία σύγχρονης όπερας από την μπάντα Mato Grosso, με live παρουσίαση του επιτελεστικού project με τίτλο LOU for Elefsina, Am I? από την queer καλλιτέχνιδα Ελένη Παπαλίτσα και pop-up live συναυλίες στον δημόσιο χώρο από μουσικούς καλλιτέχνες της Ελευσίνας. Την ίδια μέρα θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια απρόσμενη μουσική εμπειρία στον δημόσιο χώρο με οδηγό το πολυφωνικό τραγούδι από ένα χορωδιακό σύνολο Ελευσίνιων γυναικών όλων των ηλικιών, μία εξολοκλήρου γυναικεία κοινότητα, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Μαρίνας Σάττι, στο ΜΥΣΤΗΡΙΟ 96 ΚΟΡΕΣ. Η δράση ΜΥΣΤΗΡΙΟ 100 ΤΑ ΙΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (23/6) με τίτλο «‘Έβγα ήλιε πύρωσέ με!..» γιορτάζει το θερινό ηλιοστάσιο με τραγούδια και δρώμενα του Θέρους και του Κλήδονα. Οι ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ A FESTIVAL θα ολοκληρωθούν με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δρέσδης (28/6), μια από τις κορυφαίες ορχήστρες σύγχρονης μουσικής της Ευρώπης, η οποία θα γεμίσει με νότες τον ουρανό της Ελευσίνας στο πλαίσιο της δράσης ΜΥΣΤΗΡΙΟ 132 SKY ABOVE ELEFSINA. Οι μουσικές συνθέσεις που δημιουργήθηκαν ή διασκευάστηκαν για τη 2023 Ελευσίς, σε συνδυασμό με εντυπωσιακά πρωτότυπα έργα του παρελθόντος θα ερμηνευτούν εντός των μοναδικών σκηνικών της πόλης.

Γαστρονομική συνάντηση με έμπνευση από τη νησιωτική Ελλάδα

Μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας του πλούσιου πολιτισμού των γεύσεων των επιμέρους κοινοτήτων της περιοχής, μέσα από την πιο ανεπιτήδευτη και αισθαντική καθημερινή συνήθεια, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν στο ΜΥΣΤΗΡΙΟ 49 ΣΥΜΠΟΣΙΑ (9/6). Η γαστρονομική αυτή συνάντηση, στην 4η εκδοχή της, αντλεί τη θεματική της από τη ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ και πραγματοποιείται σε συνεργασία με εθνοτοπικούς συλλόγους του Δήμου Ελευσίνας - Μαγούλας. Το τραπέζι του ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ θα μετατραπεί ταυτόχρονα και σε μια εικαστική εμπειρία χάρη στο ΜΥΣΤΗΡΙΟ 28, μια σκηνογραφική-γλυπτική εγκατάσταση από τους Flux Office, Εύα Μανιδάκη & Θανάση Δεμίρη, δημιουργώντας χωρική κοινωνική γλυπτική.

Η Ελευσίνα – μια εικαστική σκηνή

Η ομάδα Errands παρουσιάζει το ΜΥΣΤΗΡΙΟ 142 ΓΚΡΟΥΕ ΕΔΕ ΛΕΨΙΝΑ ΜΠΟΥΡΕ (10 - 28/6), μια ηχητική εγκατάσταση για τους Αρβανίτες της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής, ένα ξεχωριστό έργο για την ιστορία της γλώσσας και των μειονοτήτων και την κατάρριψη των στερεοτύπων.

Να ζητάς από κάποιον να εγκαταλείψει κάτι που κάποτε αγαπούσε. Το ΜΥΣΤΗΡΙΟ 144 ΑΣΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ (10-28/6) από την Έλενα Δήμητρα Χαντζή είναι μια διαδραστική εγκατάσταση ελεύθερης προσφοράς αντικειμένων που θα πραγματοποιηθεί στο παράκτιο μέτωπο της πόλης, μετατρέποντας την προσωπική μνήμη σε συλλογική. Πέντε χρόνια μετά τη δημιουργία της εγκατάστασης Φωτοσύναξη στην Άνω Ελευσίνα, η ομάδα εικαστικού φωτισμού Beforelight επιστρέφει στην Ελευσίνα με το ΜΥΣΤΗΡΙΟ 48 ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΦΩΤΟΣΥΝΑΞΕΙΣ (19/6), παρουσιάζοντας υπάρχοντα αλλά και νέα φωτιστικά στοιχεία, που θα εμφανιστούν σαν φωτεινή τοιχογραφία σε μια νέα σύνθεση στην περιοχή του Ίρις, σε μία διαδικασία δημιουργικής επανάχρησης.

Εγκαίνια για τη νέα Κιβωτό νεότητας & πολιτισμού ARKOPOLIS με μια μεγάλη γιορτή!

Με μια μεγάλη γιορτή στις 18 Ιουνίου εγκαινιάζεται το ΜΥΣΤΗΡΙΟ 99 THE ARK, η Κιβωτός αιώνιας νεότητας και πολιτισμού, που δημιουργούν οι TimeCircus. Ένας χώρος χωρίς αποκλεισμούς για τους νέους της πόλης από τη βελγική κολεκτίβα που διένυσε πεζή 3.000 χλμ. από την Αμβέρσα μέχρι την Ελευσίνα μεταφέροντας το μήνυμα ότι οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές έρχονται μέσα από τις δράσεις των μικρών ομάδων.

Δράσεις τέχνης απλώνονται σε όλη την πόλη

Στο πλαίσιο του ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ A FESTIVAL πρόκειται να πραγματοποιηθεί, επίσης, μια σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέρουσες δράσεις σύνθετης τέχνης. Το ΜΥΣΤΗΡΙΟ 134 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ (1-28/6), ένα έργο πολεοδομικής σκηνογραφίας και κοινωνικής τέχνης από την ομάδα Collectif MASΙ, έρχεται να επικαιροποιήσει τον μύθο της Περσεφόνης με τη μυστηριακή εμφάνιση-εξαφάνισή του και το τελετουργικό των κινήσεών του, καθώς οι συμμετέχοντες το μετακινούν από γειτονιά σε γειτονιά. Το ΜΥΣΤΗΡΙΟ 69 GREEKIES (11/6) που επιμελείται και σκηνοθετεί ο Μενέλαος Καραμαγγιώλης περιλαμβάνει κινηματογραφικές προβολές, μουσικοχορευτικά δρώμενα και δημόσιους διαλόγους με απρόβλεπτες συναντήσεις ως δημόσια μυστήρια στην Ελευσίνα, επαναπροσδιορίζοντας τον ορισμό της πατρίδας. Με το ΜΥΣΤΗΡΙΟ 68 ΣΤΑΛΚΕΡ (18, 23, 27/6) σε συνεργασία με την πeripatos sociocultural enterprise, ολοκληρώνεται μια σειρά εργαστηρίων συνδημιουργίας, με τους ανθρώπους της Ελευσίνας να μας προσκαλούν να ανακαλύψουμε την πλούσια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της πόλης μέσα από διαδραστικές, περιπατητικές εμπειρίες.

Ένα πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο project για την ελληνική κεραμική, το MΥΣΤΗΡΙΟ 189 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ (17, 18, 21, 22/6), υπό την επιμέλεια του Αθανάσιου Κατσαρά, ξεκινά με τη σειρά εκπαιδευτικών δράσεων για αρχάριους «Λασπώστε τα χέρια σας», περιλαμβάνοντας ένα τριήμερο εργαστήριο βυζαντινής εφυαλωμένης κεραμικής και ένα ημερήσιο εργαστήριο ερυθρόμορφης κεραμικής.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, με συντονίστριες την Τζίνα Πετροπούλου και την Κλεώνη Φλέσσα, φέρνει στην Ελευσίνα και στους όμορους δήμους το ΜΥΣΤΗΡΙΟ 168 ΚΙΝΗΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (10-11 & 16-18/6), έναν σύγχρονο πλανόδιο κινηματογράφο που λειτουργεί αποκλειστικά με την ενέργεια του ήλιου, με προβολές που συνοδεύονται από εργαστήρια για παιδιά, μεταφέροντας ένα μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Τέλος, στο πλαίσιο του φεστιβάλ πρόκειται να πραγματοποιηθεί το ΜΥΣΤΗΡΙΟ 45 ATELIER ELEFSINA 2023 (21-17/6) σε συνεργασία με το The Festival Academy: 35 ανερχόμενοι επαγγελματίες του πολιτιστικού χώρου από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ασχολούνται με τη διοργάνωση φεστιβάλ, έχουν την ευκαιρία να περάσουν επτά μέρες στην Ελευσίνα με μια ομάδα από καταξιωμένους διοργανωτές φεστιβάλ, ακτιβιστές του πολιτισμού, εμπειρογνώμονες από διάφορα διεπιστημονικά πεδία και καλλιτέχνες, και να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση διεθνούς χαρακτήρα για τον πολιτισμό.