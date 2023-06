ΗΠΑ: Επιστήμονας εξηγεί γιατί οι πυρκαγιές έχουν κάνει τον ουρανό πορτοκαλί

Ο ουρανός έχει ένα πορτοκαλί θολό χρώμα και ο ήλιος καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από την ομίχλη καπνού

Η Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στη λίστα με τη χειρότερη μορφή ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον κόσμο. Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είναι αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες, με ένα απόκοσμο σκηνικό που προκαλεί πολλά προβλήματα υγείας. Οι καπνοί από τις περίπου 400 εστίες στον Καναδά πλήττουν τις ΗΠΑ, όπου κάπου 100 εκατομμύρια Αμερικανοί αναπνέουν αέρα εξαιρετικά κακής ποιότητας.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο καπνός από εκατοντάδες πύρινα μέτωπα που μαίνονται στον ανατολικό Καναδά, έχει μεταφερθεί νότια, καλύπτοντας τη Νέα Υόρκη και προκαλώντας συναγερμό από τη Μινεσότα έως τη Μασαχουσέτη.

If exposed to the current air quality in NYC for 24 hours, it would be equivalent to smoking about 6 cigarettes.