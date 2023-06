Απόκοσμες εικόνες από τη Νέα Υόρκη - Οι αρχές προειδοποιούν τον κόσμο να μείνει σπίτι λόγω της τοξικής ατμόσφαιρας

Η πόλη του φωτός είναι αγνώριστη, καθώς έχει καλυφθεί από πυκνό πέπλο καπνού και στάχτης

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα που επικρατεί στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα στον Καναδά, τη Νέα Υόρκη και άλλες μεγάλες πολιτείες, εξαιτίας του καπνού από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στις περιοχές της Αλμπέρτα, Σασκάτσουαν, Χάλιφαξ και Κεμπέκ.

Canada is on track to face its worst-ever year of wildfire destruction. Blazes are burning in nearly all Canadian provinces and territories, and federal government officials said their modeling shows increased wildfire risk in most of Canada through August https://t.co/QU7KK6eXkm pic.twitter.com/QF5AAOCb3H