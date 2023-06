«Maternity Manifesto»: Οι γυναίκες ευρωβουλευτές τιμωρούνται αν επιλέξουν να κάνουν παιδιά;

Εκστρατεία για την εξασφάλιση της δυνανατότητας ψήφου εξ αποστάσεως και γονικής άδειας

Το Politico χαρακτηρίζει ως «σεξιστικό» και «αντιδημοκρατικό» το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει μεριμνήσει επαρκώς για τα γυναικεία μέλη του που είναι σε περίοδο εγκυμοσύνης και δεν έχει επίσημη διαδικασία, η οποία να επιτρέπει την ψηφοφορία εξ αποστάσεως για γυναίκες ευρωβουλευτές, που θα γίνουν ή έγιναν πρόσφατα μητέρες.

Αυτή τη στιγμή 4 έγκυες ευρωβουλευτές ηγούνται μιας εκστρατείας -και με άνδρες συναδέλφους τους- για να εξασφαλίσουν την δυνατότητα ψήφου και την γονική άδεια. Σε αντίθεση με τα μέλη αρκετών εθνικών κοινοβουλίων σε χώρες όπως η Ισπανία, οι γυναίκες ευρωβουλευτές δεν μπορούν να συνεχίσουν να ψηφίζουν αν πάρουν άδεια για να φροντίσουν νεογέννητα παιδιά τους, εφόσον δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία που να επιτρέπει παράλληλα τη γονική άδεια και την ψηφοφορία εξ αποστάσεως.

Maternity & paternity leave in the European Parliament - it doesn’t exist. In practice, that might mean choosing between nursing your baby and representing your voters. Thank you @EP_President for receiving so many of us today and signing our manifesto for change! pic.twitter.com/XdTL3jrmai