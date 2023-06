O Πρίγκιπας Louis έκλεψε την παράσταση (και) στο φετινό Trooping the Colour

Εννοείται πως ο μικρότερος γιος της Kate και του William ήταν ο πιο αστείος και παιχνιδιάρικος της εκδήλωσης

Τι και αν στις φλέβες του κυλάει βασιλικό αίμα, ο πρίγκιπας Louis παραμένει ένα από τα πιο διασκεδαστικά, αστεία και παιχνιδιάρικα πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας. Παρά το γεγονός πως είναι μόλις 5 χρονών, ο Louis έχει καταφέρει να κλέψει τόσο τις εντυπώσεις από τα άλλα δυο αδέρφια του, όσο και από τα μεγάλα πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας.



Όπως πέρσι, έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε η φαντασμαγορική παρέλαση για το Trooping the Colour με τον βασιλιά Κάρολο να ηγείται των εκδηλώσεων. Ωστόσο τα βλέμματα μόνο στον βασιλιά Κάρολο δεν εστίασαν, αφού ήταν απασχολημένα (ξανά) με τον μικρό Louis.



Χθες λοιπόν, o πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μαζί με τα τρία τους παιδιά, πρίγκιπα George, πριγκίπισσα Charlotte και πρίγκιπα Louis, βρέθηκαν στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα για την ιστορική μέρα, η οποία σηματοδότησε την πρώτη εκδήλωση του Καρόλου ως μονάρχη και την πρώτη της πριγκίπισσας Kate από τότε που έγινε ο Williams, νέος συνταγματάρχης της Ιρλανδικής Φρουράς.

Το κοινό περίμενε ανυπόμονα τον μικρό πρίγκιπα και εκείνος μας αποζημίωσε με το παραπάνω.