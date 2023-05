Όταν ο πρίγκιπας William πήρε το χειρότερο δώρο στην Kate στα πρώτα χρόνια της σχέσης τους

«Εκείνη το μίσησε από την πρώτη στιγμή», αποκάλυψε ο πρίγκιπας

Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Έτσι και ο πρίγκιπας William, ο οποίος αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στην νέα του (τότε) αγαπημένη, το οποίο δεν εκτιμήθηκε όπως θα ήθελε και πήγε πολύ λάθος.



Καλεσμένος στο podcast του Peter Crouch στο BBC Radio Five Live, ο William παραδέχτηκε πως έχει πάρει δώρο στην Middleton, το οποίο εκείνη μίσησε από την πρώτη στιγμή. «Κάποτε πήρα στη γυναίκα μου ένα ζευγάρι κιάλια - δεν με άφησε ποτέ να το ξεχάσω», παραδέχτηκε ο ίδιος γελώντας.

