Υποβρύχιο Titan: Η επίσημη ανακοίνωση για την τραγική κατάληξη από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ- Το χρονικό της μοιραίας αποστολής

Σε επίσημη επιβεβαίωση πως είναι νεκροί και οι 5 επιβάτες του υποβρυχίου Titan το οποίο χάθηκε στον Ατλαντικό, ενώ κατευθυνόταν στο ναυάγιο του Τιτανικού, προχώρησε η ακτοφυλακή των ΗΠΑ - Τα συντρίμμια που βρέθηκαν ανήκουν στο μοιραίο σκάφος

Γράφτηκε το δραματικό τέλος, με τον επίλογο των ερευνών, για τον εντοπισμό του βαθυσκάφους Titan, τα ίχνη των οποίου είχαν χαθεί από την Κυριακή κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιβεβαίωσε πως τα συντρίμμια που εντοπίστηκαν ανήκουν στο Titan, διευκρινίζοντας ότι οι πέντε επιβαίνοντες πέθαναν εξαιτίας καταστροφικής αποσυμπίεσης που οδήγησε στη διάλυση του βαθυσκάφους.

«Πιστεύουμε τώρα ότι ο διευθύνων σύμβουλός μας Stockton Rush, Shahzada Dawood και ο γιος του Suleman Dawood, ο Hamish Harding και ο Paul-Henri Nargeolet, δυστυχώς έχουν χαθεί», ανέφερε από την πλευρά της, η OceanGate.

❗️The "Titan" imploded.

The words we would have never wanted to hear. The submersible "Titan" has imploded.#Titan #submarine #submersible #titanic pic.twitter.com/9Rt2KJUwkp