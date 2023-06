17 χρόνια πριν, οι Simpsons το είχαν προβλέψει: Το προφητικό επεισόδιο για το χαμένο υποβρύχιο στον Τιτανικό

Φαίνεται πως είχαν δει και την εξαφάνιση του υποβρυχίου να έρχεται, από το 2006

H Πέμπτη έφτασε, χωρίς να έχει εντοπιστεί το υποβρύχιο της Ocean Gate που εξαφανίστηκε στον Ατλαντικό την Κυριακή το πρωί. Το συγκεκριμένο υποβρύχιο ξεκίνησε για περιήγηση στο ναυάγιο του Τιτανικού, έχοντας εξασφαλίσει οξυγόνο για 96 ώρες, οι οποίες όμως αναμένεται να εξαντληθούν μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Να σημειωθεί ωστόσο πως η διαθεσιμότητα οξυγόνου επηρεάζεται από διάφορες μεταβλητές, όπως η δραστηριότητα, ο ρυθμός αναπνοής των πέντε επιβαινόντων, καθώς και το αν έχουν ρεύμα.

Με αφορμή τις ώρες απόγνωσης που ζουν οι επιβάτες του υποβρυχίου Titan, viral έχει γίνει ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς Simpsons, που κυκλοφόρησε πριν από 17 χρόνια. Έχουν προβλέψει μερικά από τα σημεία – σταθμούς της εποχής μας. Από την πανδημία και την εκλογή του Trump, μέχρι την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, οι Simpsons έχουν έναν μοναδικό τρόπο να πέφτουν πάντα μέσα. Φαίνεται πως είχαν δει λοιπόν και την εξαφάνιση του υποβρυχίου να έρχεται, από το 2006.

Σε αυτό το επεισόδιο, ο Homer μαζί με τον υποτιθέμενο πατέρα του ταξιδεύουν στα βάθη της θάλασσας με υποβρύχια, εξερευνώντας ένα ναυάγιο. Ο Homer ωστόσο μπερδεύεται, χάνεται μόνος του στο σκοτάδι του ωκεανού και μένει από οξυγόνο.

