Εξαφάνιση Titan: Πρώην Κυβερνήτης Υποβρυχίου μιλά στο JennyGr για τα πιθανά σενάρια

«Πιθανότερο σενάριο είναι να έχει συμβεί κάτι μέσα στο βαθυσκάφος και πλέον κανείς να μην είναι εν ζωή», σύμφωνα με Ανώτατο Αξιωματικό του ΠΝ, εν αποστρατεία, πρώην Κυβερνήτη υποβρυχίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από αέρος και θαλάσσης στον Ατλαντικό Ωκεανό, για τον εντοπισμό του μικρού τουριστικού υποβρυχίου που εξαφανίστηκε ενώ επιχειρούσε κατάδυση στο ναυάγιο του Τιτανικού με πέντε επιβαίνοντες. Το ναυάγιο βρίσκεται περίπου 435 μίλια νότια του St John's στο Newfoundland του Καναδά, και περιβάλλεται από συντρίμμια, κάτι που κάνει «επικίνδυνα τα πράγματα» καθώς υπάρχουν παντού, σύμφωνα με τον Frank Owen, απόστρατο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού της Αυστραλίας.

H επαφή του σκάφους επιφανείας MV Polar Prince, της OceanGate Expeditions, με το υποβρύχιο Titan διεκόπη μία ώρα και 45 λεπτά μετά την κατάδυσή του το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την αμερικανική ακτοφυλακή, και τα σενάρια γύρω από το τι ακριβώς συνέβη, όλο και πληθαίνουν. Αν και είναι νωρίς για να πει κανείς τι έχει συμβεί, επικοινωνήσαμε με τον Ανώτατο Αξιωματικό του ΠΝ, εν αποστρατεία, πρώην Κυβερνήτη υποβρυχίου, ο οποίος εξήγησε τα πιθανότερα σενάρια για την τύχη του υποβρυχίου.

Το σκάφος που αγνοείται είναι το υποβρύχιο Titan της OceanGate, ένα υποβρύχιο σε μέγεθος περίπου φορτηγού που χωράει πέντε άτομα και συνήθως καταδύεται με επείγουσα προμήθεια οξυγόνου τεσσάρων ημερών

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εισιτήρια κοστίζουν 250.000 δολάρια για ένα οκταήμερο ταξίδι που περιλαμβάνει καταδύσεις στο ναυάγιο του Τιτανικού σε βάθος 3.800 μέτρων. Το υποβρύχιο χρησιμοποιεί τη δορυφορική τεχνολογία Starlink της SpaceX του Elon Musk για την επικοινωνία, ενώ διαθέτει οξυγόνο για 96 ώρες, που φθάνει μέχρι την Πέμπτη – αν δεν επιταχυνθεί λόγω αγωνίας ο ρυθμός αναπνοής των επιβαινόντων.

A search is underway for a submarine that went missing off the coast of Canada while taking tourists to explore the wreckage of the Titanic https://t.co/wBrOd2C66N pic.twitter.com/OywFoG0YlB — Reuters (@Reuters) June 20, 2023

Το Titan αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα τριών κόμβων, αλλά μικρότερη όσο μεγαλώνει το βάθος κατάδυσης

Τα σενάρια για τα αίτια εξαφάνισης, σύμφωνα με Ανώτατο Αξιωματικό του ΠΝ, εν αποστρατεία, πρώην Κυβερνήτη υποβρυχίου

Όπως εξηγεί ο Πρώην Κυβερνήτης Υποβρυχίου στο JennyGr: «Τα σενάρια είναι πολλά. Μπορεί να έχει εμπλακεί κάπου στο ναυάγιο του Τιτανικού έχοντας πλησιάσει πολύ κοντά. Κατά την άποψή μου, το βαθυσκάφος πρέπει να έχει χάσει λόγω κάποιας σοβαρής βλάβης την όποια δυνατότητα χειρισμών. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση θα είχε κάποια εναλλακτική μέθοδο, τουλάχιστον επικοινωνίας με το συνοδό σκάφος στην επιφάνεια».

Η εκτίμησή του για το τι ακριβώς έχει συμβεί, συμπυκνώνεται στα παρακάτω:

«Πιθανότερο σενάριο είναι να έχει συμβεί κάτι μέσα στο βαθυσκάφος και πλέον κανείς να μην είναι εν ζωή»

Σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμά ότι «θα έδιναν έστω και με χτυπήματα στο ανθεκτικό σκάφος κάποια σημάδια ζωής. Δεν γνωρίζω (και δεν νομίζω) αν έχει θαλασσέρματα (αντίστοιχα όλων των υποβρυχίων) που με εκδίωξη του νερού (με αέρα) θα μπορούσε να του δώσει την θετική πλευστότητα και δυνατότητα επείγουσας ανάδυσης».

To μήκους 6,7 μέτρων και βάρους 10.432 κιλών υποβρύχιο είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο και ανθρακονήματα τυλιγμένα με νήμα, κινείται μέσω ενός χειριστηρίου και μπορεί να καταδύεται σε βάθη 4.000 μέτρων χάρη στους τέσσερις ηλεκτρικούς προωθητήρες του. Διαθέτει κάμερες, φωτιστικά και σαρωτές για την εξερεύνηση του περιβάλλοντος στον βυθό.

As the search for a missing submersible continues near the site of the Titanic wreck, @CBSSunday's @Pogue, who has done extensive reporting on the submarines, tells us what it was like on board. pic.twitter.com/LwnKMUspdc — The Project (@theprojecttv) June 20, 2023

Αναφερόμενος στην κατασκευή του υποβρυχίου, ο Πρώην Κυβερνήτης αναφέρει ότι «είναι οπωσδήποτε φτιαγμένο με τις τελευταίες τεχνολογίες που υπάρχουν για βαθυσκάφη», ενώ πέρα από τις τουριστικές αποστολές, «θα μπορούσε σαφώς να χρησιμοποιηθεί και για ερευνητικούς σκοπούς».

Τη στιγμή που τα σενάρια πληθαίνουν για το τι ακριβώς έχει συμβεί, οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται πυρετωδώς. «Είναι πολύ δύσκολη η όποια επιχείρηση διάσωσης και σίγουρα θα πάρει πολύ χρόνο. Το κύριο πρόβλημα είναι το πόσο αέρα έχει για να επιτρέψει τη διατήρηση ζωής των επιβαινόντων», σημειώνει ο Ανώτατος Αξιωματικός του ΠΝ, εν αποστρατεία, πρώην Κυβερνήτης υποβρυχίου, καταλήγοντας: «Δεν πιστεύω ότι το βαθυσκάφος μπορεί να βοηθήσει το σκάφος διάσωσης. Από τις μέχρι σήμερα επιχειρήσεις διάσωσης, οι πιθανότητες διάσωσης των επιβαινόντων είναι ελάχιστες έως μηδαμινές».

Y’all please watch this. It’s a CBS story that aired a while back about that submarine that is now missing. The creators of that missing submarine are DEEPLY unserious. pic.twitter.com/B6JriITyZj — Marie, MSN, APRN, FNP-C (@FnpMarieOH) June 19, 2023

Οι επιβάτες της μοιραίας αποστολής

Στο εν λόγω βαθυσκάφος μπορεί να επιβιβαστούν μέχρι πέντε άτομα, (τέσσερις επιβάτες και ένας πιλότος), με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη κατάδυση σε απόσταση 600 χιλιομέτρων περίπου από τη Νέα Γη του Καναδά, βρίσκονταν ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Hamish Harding, ο Γάλλος εξερευνητής Paul-Henri Nargeolet και ο διευθύνων σύμβουλος της OceanGate Expedition, Stockton Rush.

Ο CEO της Action Aviation στο Dubai, Harding, μία ημέρα πριν την περιπλάνηση στο ναυάγιο του Τιτανικού, είχε ανακοινώσει μέσω facebook πως θα κάνει το ταξίδι. Ο ίδιος περιέγραφε τον εαυτό του ως «εξερευνητή του κόσμου» ενώ είναι κάτοχος του Ρεκόρ Γκίνες για τον πιο γρήγορο γύρο της Γης με αεροπλάνο σε 46 ώρες 40 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Το 2022, μάλιστα, είχε λάβει μέρος στην πέμπτη επανδρωμένη διαστημική πτήση της Blue Origin, της εταιρείας που ίδρυσε ο Jeff Bezos.

«Είμαι υπερήφανος που επιτέλους ανακοινώνω ότι μπήκα στο OceanGate Expeditions για την RMS TITANIC αποστολή τους ως ειδικός αποστολής στο υποβρύχιο που κατεβαίνει στον Τιτανικό. Εξαιτίας του χειρότερου χειμώνα στη Newfoundland εδώ και 40 χρόνια, αυτή η αποστολή πιθανότατα θα είναι η πρώτη και μοναδική επανδρωμένη αποστολή στον Τιτανικό το 2023…», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

O Shahzada Dawood και ο γιος του, Suleman είναι στο σκάφος, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά τους. Ο Shahzada είναι αντιπρόεδρος ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους του Πακιστάν, της Engro Corporation, με επενδύσεις σε λιπάσματα, κατασκευή οχημάτων, ενέργεια και ψηφιακές τεχνολογίες. Ζει στη Βρετανία με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους. Είναι επίσης ένας από τους "trustees" του Ινστιτούτου SETI, που έχει ως αντικείμενο την αναζήτηση ιχνών εξωγήινης νοημοσύνης.

Υπενθυμίζεται πάντως, ότι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε εκπρόσωπος της Ακτοφυλακής της Βοστόνης τη Δευτέρα, δεν δόθηκε στη δημοσιότητα κανένα από τα ονόματα των πέντε επιβατών του υποβρυχίου.