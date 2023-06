Συνεχίζονται οι παγκόσμιες διακρίσεις για το ΑQUA Carpatica

Στο πρώτο εξάμηνο του 2023 έχει ήδη αποσπάσει 13 διεθνείς διακρίσεις

Σημαντικές είναι οι διακρίσεις που έχει πετύχει το AQUA Carpatica στο πρώτο μισό του 2023. Συνολικά έχει αποσπάσει 13 βραβεία σε διαγωνισμούς παγκόσμιας εμβέλειας. Αναλυτικά, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό AQUA Carpatica εντυπωσίασε ομάδες γονέων αποσπώντας 3 χρυσά βραβεία στα Loved By Parents awards ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα προγράμματα βραβείων γονικής μέριμνας παγκοσμίως. Κάθε προϊόν δοκιμάζεται από τους γονείς και ψηφίζεται από τους γονείς.

Πιο συγκεκριμένα απέσπασε:



-Best Children Drink- AQUA Carpatica Kids

-Best Buy Product of the Year- AQUA Carpatica Kids

-Best Grocery Product- AQUA Carpatica Φυσικό Μεταλλικό Νερό



Ταυτόχρονα το AQUA Carpatica διακρίθηκε στα Mediterranean Taste Awards,



Η ιδέα των Mediterranean Taste Awards βασίζεται σε ένα απλό και σαφές όραμα, το οποίο είναι να ανακαλύψουμε παθιασμένους παραγωγούς που δημιουργούν εξαιρετικές μάρκες τροφίμων και ποτών και μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης να τις παρουσιάσουμε αμερόληπτα στην παγκόσμια κοινότητα τροφίμων.

Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από γνωστούς σεφ, όπως: Valentino Rossi, Sous Chef - Gordon Ramsay Restaurants, Alberto Sidoti - Chef στο Mandarin Oriental Hotel Group, Λάμπης Μαραζάκης - Chef Atrion Hotel, Ηράκλειο, Κρήτη κ.α.



Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό το AQUA Carpatica Φυσικό Μεταλλικό νερό & το AQUA Carpatica Φυσικώς Ανθρακούχο νερό, απέσπασαν το χρυσό βραβείο.



Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα το AQUA Carpatica έχει αποσπάσει συνολικά 13 βραβεία σε παγκόσμιες διακρίσεις ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των διακρίσεών του σε 88.



Αναλυτικά από την αρχή του έτους έχει τις ακόλουθες βραβεύσεις:



-LovedByParents awards – 3 βραβεία

-Mediterranean taste Awards – 2 βραβεία

-Best In Glass InnoBev Awards

-Mode Selection – Βρυξέλλες, Βέλγιο – 2 βραβεία

-Superior Taste Awards - Βρυξέλλες, Βέλγιο – 4 βραβεία. Ενώ διακρίθηκε και με το Diamond Taste Award στα συγκεκριμένα βραβεία!

-Product of the Year - AQUA Carpatica Flavors στη Ρουμανία



Αποδεικνύοντας έτσι για ακόμη μια φορά την υψηλή ποιότητα και την ασυναγώνιστη γεύση τους.



«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, για τις νέες διεθνείς διακρίσεις των προϊόντων. Επιβεβαιώνουν την απαλή, βελούδινη, απολαυστική γεύση των νερών AQUA Carpatica» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο κος Ιωάννης Βάλβης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Το Φυσικώς Ανθρακούχο Νερό AQUA Carpatica είναι το μόνο νερό στον κόσμο με μηδέν νιτρικά ενώ το Φυσικό Μεταλλικό νερό AQUA Carpatica έχει σχεδόν μηδενικά νιτρικά κι αποτελεί το ιδανικό νερό για τα βρέφη, τα παιδιά, τις εγκύους και τις θηλάζουσες. Τα νερά AQUA Carpatica, είναι πλούσια σε ασβέστιο και μαγνήσιο. Γι’ αυτό και η γεύση τους είναι ιδιαίτερα απαλή και πρόσχαρη, αφήνοντας μια αναζωογονητική αίσθηση στο στόμα, χωρίς να αφήνουν επίγευση. Αποτελούν μια πραγματική λύση - πρόταση για τους καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο και απευθύνονται σε όλους όσους προσέχουν την υγεία τους, προσφέροντάς τους τη μέγιστη απόλαυση και ποιότητα που προσφέρει ένα νερό – θαύμα της φύσης.



Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι το νερό έχει γεύση! Την απολαυστική και βραβευμένη γεύση των AQUA Carpatica προτιμούν εκατομμύρια καταναλωτών σε όλο τον κόσμο και προτείνουν οι περισσότεροι water sommelier.

Μια δοκιμή θα σας πείσει και τη δροσιά του να έχετε!