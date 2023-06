Ρωσία: Σεξολόγοι καλούνται να γιατρέψουν την ομοφυλοφιλία και άλλες «διαταραχές»

Οι αρχές έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αυτόν και παλαιότερους νόμους για να σταματήσουν τις πορείες υπερηφάνειας και να συλλάβουν ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων

Οι ρωσικές κλινικές σύντομα θα επανδρωθούν με σεξολόγους για να βοηθήσουν ασθενείς να «ξεπεράσουν» την ομοφυλοφιλία και διάφορες σεξουαλικές «νοητικές διαταραχές», αναφέρεται σε οδηγία του υπουργείου Υγείας, σε μια τελευταία επίθεση του Κρεμλίνου κατά του «μη παραδοσιακού τρόπου ζωής» όπως το αποκαλεί.

Η οδηγία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου, έρχεται τη στιγμή που λαμβάνονται αυστηρά μέτρα σε σχέση με τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, τα οποία ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επικαλείται για να δείξει την ηθική κατάπτωση των χωρών της Δύσης από την οποία η Ρωσία πρέπει να προστατευθεί.

«Η βοήθεια τέτοιου είδους εμπειρογνωμόνων είναι αναγκαία εάν το άτομο θέλει να θεραπευθεί από τη σεξουαλική ψυχρότητα, την ανικανότητα ή από διαταραχές της σεξουαλικής συμπεριφοράς όπως ο φετιχισμός, ο μαζοχισμός και ο σαδισμός», αναφέρει η επίσημη εφημερίδα του ρωσικού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τη διαταγή που υπέγραψε ο Πούτιν, οι ειδικοί θα βοηθούν επίσης τους ασθενείς να αντιμετωπίζουν «μη τυποποιημένες προτιμήσεις, όπως ο αυτοερωτισμός, η ομοφυλοφιλία, η κτηνοβασία».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαίρεσε την ομοφυλοφιλία από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών το 1990. Η Ρωσία έκανε το ίδιο το 1999. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο, ο Πούτιν υπέγραψε νόμο που επεκτείνει τους περιορισμούς στην προώθηση αυτού που αποκαλεί «προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ+», απαγορεύοντας ουσιαστικά κάθε δημόσια έκφραση της συμπεριφοράς ή του τρόπου ζωής των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων ανδρών, των αμφιφυλόφιλων ή των τρανσέξουαλ στη Ρωσία.

Οι αρχές έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αυτόν και παλαιότερους νόμους για να σταματήσουν τις πορείες υπερηφάνειας των ομοφυλοφίλων και να συλλάβουν ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων.

"I grew up gay in Putin’s Russia, where homosexuals are condemned, terrorized, and disenfranchised. While reporting on an unsettling “cure,” I wound up investigating my own sexuality." https://t.co/0iKo5LtbOf