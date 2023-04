H Ινδία κοντά στην ισότητα: Το Ανώτατο Δικαστήριο συνεδριάζει για τη νομιμοποίηση του ομόφυλου γάμου

Η πολυπόθητη απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο θα κάνει την Ινδία την 35η χώρα στον κόσμο που νομιμοποιεί την ένωση ομοφύλων

Η Ινδία φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην ισότητα καθώς η εκδίκαση των προσφυγών για τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, παίρνει τον δρόμο της ολοκλήρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Παρά τη μεγάλη δυσαρέσκεια της κυβέρνησης, η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα εμφανίζεται αισιόδοξη ενώ οι ακροάσεις «μεταδίδονται live για λόγους δημοσίου συμφέροντος». «Η συμβίωση ως σύντροφοι και οι σεξουαλικές σχέσεις ατόμων του ίδιου φύλου δεν είναι συγκρίσιμες με την έννοια της ινδικής οικογενειακής μονάδας του συζύγου, της συζύγου και των παιδιών», αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο επικεφαλής δικαστής χαρακτήρισε το θέμα «εξαιρετικής σημασίας» και συνέστησε πενταμελή συνταγματική έδρα για να πάρει τη σχετική απόφαση. Ανάμεσα στα 18 ζευγάρια που κατέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο για να αιτηθούν νομιμοποίηση των γάμων gay ζευγαριών, είναι και η Dr Kavita Arora με την Ankita Khanna. Οι δυο τους περιμένουν εδώ και χρόνια να παντρευτούν παρά την αποδοχή της σχέσης τους από τις οικογένειές τους. Ωστόσο, 17 χρόνια μετά τη γνωριμία τους και περισσότερα από 10 χρόνια συμβίωσης, δεν μπορούν ακόμη να επισημοποιήσουν τη σχέση τους.

"No Absolute Concept Of Man, Woman": Supreme Court In Gay Marriage Hearing https://t.co/LnBWLGmKoV pic.twitter.com/xbcZhvX0Bi