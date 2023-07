Βρέθηκε κοκαΐνη στον Λευκό Οίκο και εκκενώθηκε το κτίριο

Μία χαλαρή Κυριακή στον Λευκό Οίκο, τη μία μέρα που έλειπε ο Μπάιντεν

Στη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, εκεί που βρίσκεται το Οβάλ Γραφείο και οι χώροι εργασίας των βοηθώ ντου Προέδρου, βρέθηκε μία ύποπτη άσπρη σκόνη. Και είναι ακριβώς αυτή που φαντάζεσαι – ούτε μαγειρική σόδα, ούτε ταλκ. Ήταν κοκαΐνη.

Την Κυριακή, η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ έκανε επιθεώρηση ρουτίνας και όλα πήγαιναν καλά. Έλειπε ο Μπάιντεν με την οικογένεια, βρίσκονταν στο Μέριλαντ, οπότε κανείς δεν είχε κανέναν πάνω από το κεφάλι του – μία ονειρική μέρα στη δουλειά. Μέχρι που βρέθηκαν ναρκωτικά και εκκενώθηκε προληπτικά ολόκληρο το κτίριο.

Μιλώντας στο CBS, εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δήλωσαν πως θα μελετούσαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να δουν ποιος είχε πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς είναι ανοιχτός για πολλά άτομα. Πέρα από το γραφείο του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, εκεί βρίσκεται και το γραφείο Τύπου, ενώ περνούν καθημερινά εκατοντάδες εργαζόμενοι.

Βέβαια, η κοκαΐνη βρέθηκε στο δωμάτιο που μπαίνει ο Χάντερ Μπάιντεν για να ησυχάσει και να δουλέψει στο λάπτοπ του. Την ξέχασε, άραγε; Δεν ήταν καν δική του; Κανείς δεν ξέρει -ούτε και θα μάθουμε ποτέ. Το σίγουρο είναι πως το "Cocaine in the White House" θα μπορούσε εύκολα να είναι ένα τραγούδι της Λάνα ντελ Ρέι.

Cocaine in The Whitehouse sounds like an unreleased Lana Del Rey track