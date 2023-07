Χάος σε πτήση: Γυναίκα κατέβηκε από το αεροπλάνο φωνάζοντας πως ένας επιβάτης «δεν ήταν αληθινός» - Το viral βίντεο

Οι θεωρίες συνωμοσίας ξεπερνούν το ανεξήγητο ξέσπασμα που έγινε αμέσως viral

Χάος σε πτήση προκάλεσε μια γυναίκα που αρνιόταν να πετάξει καθώς έλεγε ότι ένας επιβάτης «δεν ήταν αληθινός» στο αεροπλάνο που επέβαινε. Αν αναρωτιέσαι πώς ξεκίνησαν όλα και τι ακριβώς συνέβη, η γυναίκα επέβαινε σε πτήση της American Airlines και άρχισε να σκορπά τον πανικό στους συνεπιβάτες της, ειδικά όταν η κάμερα την κατέγραψε να μην μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό της και να κατευθύνεται προς την έξοδο.

Η παράξενη κατάρρευση έγινε viral τη Δευτέρα και συνέβη καθώς η πτήση ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Dallas-Fort Worth. «Σας λέω, φεύγω και υπάρχει λόγος για τον οποίο φεύγω και μπορείτε είτε να το πιστέψετε είτε όχι», φωνάζει η γυναίκα καθώς βαδίζει προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου.

