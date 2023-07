Η πρώτη περίπτωση παρθενογένεσης από κροκόδειλο - Το αρχαίο φαινόμενο και η (ρεαλιστική) σύνδεση με το Τζουράσικ Παρκ

Κροκόδειλος στην Κόστα Ρίκα αναπαράχθηκε χωρίς αρσενικό και γέννησε τα αβγά του

Σε περίπτωση που έχεις δει την διάσημη ταινία «Jurassic Park» και έχεις αναρωτηθεί, αν θα μπορούσε ποτέ το σενάριο της να γίνει πραγματικότητα -τότε αυτό το νέο περιστατικό στην Κόστα Ρίκα, μπορεί να σου δώσει μια θετική απάντηση.



Όπως αναφέρει το ΒΒC έχουμε μια νέα περίπτωση παρθενογένεσης, η οποία εντοπίζεται για πρώτη φορά σε κροκόδειλο. Μέχρι τώρα οι επιστήμονες, είχαν συναντήσει το συγκεκριμένο φαινόμενο σε ορισμένα είδη πτηνών, ψαριών και ερπετών, ωστόσο ποτέ πριν δεν είχε καταγραφεί σε κροκόδειλο. Το 2018 όμως, ένας θηλυκός κροκόδειλος γέννησε ένα έμβρυο που ήταν κατά 99,9% γενετικά πανομοιότυπο με τον εαυτό της, μη έχοντας συνευρεθεί ποτέ με αρσενικό. Η είδηση ωστόσο, έγινε γνωστή πριν λίγες εβδομάδες.

Scientists recently discovered that female American crocodiles can produce offspring without males—a phenomenon known as facultative parthenogenesis, or “virgin birth."https://t.co/qdY4c2mE64 pic.twitter.com/WXqfobKxNy