Επιστήμονες ανακάλυψαν πλανήτη που δεν θα έπρεπε να υπάρχει

Επιστήμονες μόλις εντόπισαν έναν πλανήτη που μοιάζει με τον Δία, βρίσκεται 520 έτη φωτός μακριά από τη Γη και «δεν θα έπρεπε να υπάρχει». Ο εξωπλανήτης περιστρέφεται γύρω από ένα γιγάντιο αστέρι, μεγαλύτερο από τον ήλιο μας, το Baekdu, που βρίσκεται στον αστερισμό της μικρής Άρκτου. Αν και μοιάζει με τον Δία, οι θερμοκρασίες στην επιφάνειά του είναι υψηλότερες.

Ο πλανήτης είναι γνωστός ως 8 UMi b και ονομάστηκε Halla, μετά την αρχική ανακάλυψή του από Κορεάτες αστρονόμους το 2015. Το Halla είναι το ψηλότερο βουνό της Νότιας Κορέας και θεωρείται ιερός τόπος.

Ο Baekdu μελετήθηκε με τη χρήση του δορυφόρου Transiting Exoplanet Survey Satellite της NASA και, όπως αποδείχθηκε, καίει τα αποθέματα ηλίου στον πυρήνα του, καθώς φαίνεται ότι έχει ήδη εξαντλήσει το υδρογόνο του. Η αποκάλυψη αυτή υποδηλώνει στους αστρονόμους ότι το άστρο κάποτε επεκτάθηκε σε έναν ερυθρό γίγαντα.

Οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι ο πλανήτης ουσιαστικά «επιβίωσε» μετά τη βίαιη μετάβαση του άστρου του, που κανονικά θα έπρεπε να είχε καταστρέψει όλους τους κοντινούς πλανήτες.

Ο συγγραφέας Δρ. Νταν Χούμπερ, και επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο περιοδικό Nature, ανέφερε πως η επιβίωση του Halla αποτελεί «απόλυτη έκπληξη» για τους ερευνητές. Όπως πρόσθεσε, το άστρο θα έπρεπε να έχει «καταβροχθίσει» κάθε τι κοντινό, πριν επανέλθει στη σημερινή του κατάσταση.

