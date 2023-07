Οργή στην Ινδία: Γυναίκες αναγκάστηκαν να παρελάσουν γυμνές - Βίασαν ομαδικά τη νεότερη

Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως ομαδικό βιασμό, ενώ έχουν προχωρήσει σε μία σύλληψη

Μία επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου, έγινε πρωτοσέλιδο στις 20 Ιουλίου κυρίως επειδή η περιοχή Μανιπούρ της Ινδίας δεν είχε πρόσβαση στο ίντερνετ. Πρόκειται για μία αρκετά συνήθη τακτική που ακολουθεί η χώρα, προκειμένου να αντιμετωπίσει βίαιες συγκρούσεις στα βορειοανατολικά του τόπου όπου, για αρκετές εβδομάδες, δύο κοινότητες, οι Μεϊτέι και Κούκι, βρίσκονταν σε ένα είδος πολέμου. Ένα βίντεο, όμως, ήταν αρκετό για να προκαλέσει οργή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο viral απόσπασμα, δύο γυναίκες παρελαύνουν γυμνές στη Μανιπούρ, μπροστά από όχλο ανδρών. Όπως είναι επόμενο, οι πολίτες ξεσηκώθηκαν και, για πρώτη φορά, ο πρωθυπουργός της χώρας τοποθετήθηκε για την υπόθεση.

Ο Ναρέντρα Μόντι, έστω και με δύο μήνες καθυστέρηση, δήλωσε ότι το περιστατικό «ντρόπιασε την Ινδία» και πως «κανείς ένοχος δεν θα γλιτώσει».

Σύμφωνα με τους New York Times, η αστυνομία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως ομαδικό βιασμό, ενώ πραγματοποιεί έρευνα σε δώδεκα σημεία της περιοχής. Όταν το εν λόγω βίντεο άρχισε να γίνεται viral social media, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζήτησε από όλες τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να το διαγράψουν από τις πλατφόρμες τους.

Speaking to #TheIndianExpress, the younger woman, one of two women that were paraded naked and sexually assaulted in #Manipur, said: “The police were there with the mob which was attacking our village. The police picked us up from near home, and took us a little away from the… pic.twitter.com/D3BdnhNT6o