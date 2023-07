Φωτιές στην Αλγερία: Τουλάχιστον 34 νεκροί - Δάση και καλλιέργειες τυλίχθηκαν στις φλόγες

Ανάμεσά τους, 10 στρατιωτικοί

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι, ανάμεσά τους δέκα στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιές που σάρωσαν τη βορειοανατολική Αλγερία τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα και συνέχιζαν να μαίνονται χθες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές, οι στρατιώτες περικυκλώθηκαν από τις φλόγες καθώς απομακρύνονταν από την Μπένι Κασίλα, στον νομό Μπετζάγια (ανατολικά), μαζί με κατοίκους κοντινών κωμοπόλεων.

Σημειώνεται ότι η Αλγερία είναι αντιμέτωπη με καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φθάνει τους 48 βαθμούς Κελσίου χθες, με αποτέλεσμα η χλωρίδα να είναι εντελώς ξηρή πράγμα που ενισχύει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

#Wildfires claim 25 lives in #Algeria as a heatwave spreads across north #Africa and southern #Europe

People take refuge on the beaches in #Béjaïa #Bouira #Jijel

Wildfires have also been reported in Tunisia’s border city of Tabarka



VC: Algerian Ministry of Interior#Algerie… pic.twitter.com/nruhPwUdYY