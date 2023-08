Εκουαδόρ: Δολοφονήθηκε ο υποψήφιος πρόεδρος Φερνάντο Βιγιαβισένσιο - Μία από τις μεγαλύτερες συμμορίες του Ισημερινού ανέλαβε την ευθύνη

H συμμορία Los Lobos, μία από τις μεγαλύτερες συμμορίες του Ισημερινού ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του υποψήφιου προέδρου

Δολοφονήθηκε την Τετάρτη ο κεντρώος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 20ής Αυγούστου στον Ισημερινό, Φερνάντο Βιγιαβισένσιο. Η δολοφονία του υποψήφιου προέδρου του Ισημερινού έγινε καθώς ολοκληρωνόταν προεκλογική συγκέντρωση το βράδυ στην πρωτεύουσα Κίτο.

Ο 59χρονος Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, άλλοτε συνδικαλιστής, κατόπιν δημοσιογράφος προτού γίνει κεντρώος πολιτικός κι εκλεγεί στο κοινοβούλιο, συγκαταλεγόταν στους οκτώ υποψήφιους στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, κατατασσόταν στη δεύτερη θέση ως προς τις προθέσεις ψήφου, συγκέντρωνε από 7,5 ως 13%, πίσω από τη δικηγόρο Λουίσα Γκονσάλες, την υποψήφια της παράταξης του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Ραφαέλ Κορέα.

H συμμορία Los Lobos, μία από τις μεγαλύτερες συμμορίες του Ισημερινού ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του υποψήφιου προέδρου. Στα social media αναρτήθηκε σχετικό υλικό, στο οποίο απεικονίζονται περίπου 20 άντρες με κουκούλες και με όπλα στα χέρια να υποστηρίζουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δολοφονία του Villavicencio ενώ αναφέρεται πως απειλές της συμμορίας Los Lobos έχουν απειλήσει και άλλους πολιτικούς.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πυροβολήθηκε με τρεις σφαίρες στο κεφάλι. Σημειώνεται πως πριν λίγες ημέρες ο Βιγιαβισένσιο και το κόμμα του είχαν δεχθεί απειλές από αρχηγό συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά και βρίσκεται στην φυλακή.

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον ύποπτο, με τον οποίο υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών, από τους οποίους όμως τραυματίστηκε θανάσιμα. «Ύποπτος, ο οποίος χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με προσωπικό ασφαλείας, συνελήφθη και μεταφέρθηκε, βαριά τραυματισμένος, στη μονάδα της γενικής εισαγγελίας στο Κίτο.

Το προσωπικό ασθενοφόρου της πυροσβεστικής διαπίστωσε τον θάνατό του, η αστυνομία προχωρά στην αποκομιδή του πτώματος» ανέφερε σε ανακοίνωση της στο twitter η γενική εισαγγελία του Ισημερινού, τονίζοντας ότι από την ανταλλαγή των πυροβολισμών, τραυματίστηκαν άλλοι 9 άνθρωποι.

Ο υπουργός Εσωτερικών Χουάν Σαπάτα δήλωσε νωρίτερα να πει πως οι ύποπτοι είναι αλλοδαποί, προσθέτοντας πως «ανήκουν σε συμμορία του οργανωμένου εγκλήματος», χωρίς να διευκρινίσει σε ποια.

Μετά το έγκλημα, ο απερχόμενος πρόεδρος Γκιγιέρμο Λάσο (δεξιά) κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 60 ημέρες σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να κινητοποιηθεί ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας να εγγυηθούν την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Κήρυξε επίσης τριήμερο εθνικό πένθος για τον θάνατο του πρώην δημοσιογράφου και πρώην μέλους του κοινοβουλίου, που φέτος έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές.

