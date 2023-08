Μασκ - Ζούκερμπεργκ: Σε «επική τοποθεσία» η μονομαχία - Πότε ακριβώς θα γίνει

Ξεχάστε το Κολοσσαίο - Τα νέα στοιχεία για την πάλη τους

Ο Έλον Μασκ έχει εξάψει το ενδιαφέρον του κοινού του από τότε που ανακοίνωσε μαζί με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, πως θα «έρθουν στα χέρια». Αυτή τη φορά μέσω X, έκανε update για την πολυπόθητη μονομαχία μέσα σε κλουβί που θα έχει με τον αντίπαλό του καθώς βρέθηκε η «επική τοποθεσία» στην Ιταλία.

Η τοποθεσία επιλέχθηκε σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Ιταλίας, όπως έχει υπογραμμίσει πολλές φορές ενώ τώρα άφησε να εννοηθεί ότι η ημερομηνία ορίστηκε για τις 15 Μαρτίου.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τον Έλον Μασκ σχετικά με τη διοργάνωση του «ρωμαϊκού θεάματος», αφού ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η μάχη με τον Μαρκ Ζούκερμπεγκ, θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στο Κολοσσαίο.

Ο Ιταλός υπουργός Τζενάρο Σαντζουλιάνο ανέφερε για τη μονομαχία: «Δεν θα γίνει στη Ρώμη. Το σημαντικότερο είναι ότι ένα μεγάλο ποσό, πολλά εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται ότι θα δοθούν ως δωρεά σε δύο ιταλικά παιδιατρικά νοσοκομεία ώστε να ενισχυθούν οι εγκαταστάσεις τους και η επιστημονική έρευνα γύρω από την καταπολέμηση παιδικών ασθενειών. Θα είναι επίσης μια ευκαιρία να προβάλουμε διεθνώς την ιστορία μας και την αρχαιολογική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά μας».

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.