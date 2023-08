Ο Ζούκερμπεργκ πρότεινε στον Μασκ ημερομηνία για τον αγώνα αλλά δεν πήρε επιβεβαίωση

Musk και Zuckerberg έχουν δώσει ραντεβού για ξύλο αλλά παραμένει άγνωστο το πότε θα γίνει αφού δεν έχει επιβεβαιωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα

Τον Ιούνιο, σου είχαμε μεταφέρει μια απόλυτα φυσιολογική είδηση. Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο Έλον Μασκ ίσως λύσουν τις διαφορές τους με τα χέρια του αλλά όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο Μαρκ, αμφιβάλλει για το αν θα γίνει σύντομα ο αγώνας σε κλουβί αποκαλύπτοντας ότι έχει προτείνει ως πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής την 26η Αυγούστου, χωρίς να λάβει απάντηση.

Συγκεκριμένα, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ σε ανάρτηση που έκανε στην εφαρμογή Threads δήλωσε «έτοιμος» για έναν αγώνα αλλά όπως τόνισε δεν έχει πάρει καμία απάντηση από τον Έλον Μασκ. «Είμαι έτοιμος. Πρότεινα την 26η Αυγούστου όταν με προκάλεσε για πρώτη φορά, αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος.

NEWS: Zuck states he is ready to fight this month but has not heard back from @elonmusk pic.twitter.com/fUUzkJwX2i

Στο μεσοδιάστημα, ο Μασκ σε σημερινή ανάρτησή του έγραψε ότι «μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση προτού γίνει ο αγώνας» λόγω προβλημάτων στον αυχένα και στο πάνω μέρος της πλάτης του. Ίσως γι' αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί η ακριβής ημερομηνία που οι δυο τους θα πιαστούν στα χέρια. Ωστόσο, ο Μασκ έγραψε στο X ότι ο αγώνας μεταξύ των δύο θα προβληθεί live στην πλατφόρμα.

Exact date is still in flux. I’m getting an MRI of my neck & upper back tomorrow.



May require surgery before the fight can happen. Will know this week.