Μασκ vs Ζάκερμπεργκ: «Κάντε το σαν μονομάχοι, στο Κολοσσαίο», λέει η ιταλική κυβέρνηση

Ραντεβού για ξύλο δεν θέλανε; Βρήκαν το σωστό μέρος

Θυμάσαι που ο Έλον Μασκ και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έδιναν ραντεβού για ξύλο σε κλουβί; Σίγουρα το θυμάσαι. Θυμάσαι που έλεγαν να το κάνουν στο Λας Βέγκας, σαν παλαιστές UFC; Κι αυτό το θυμάσαι. Ε, επειδή κι η ιταλική κυβέρνηση τα ξέρει αυτά, τους προσφέρει καλύτερη λύση: Το Κολοσσαίο.

Όπως αναφέρει το TMXZ, ο υπουργός πολιτισμού της χώρας έπιασε τον Ζακ και του είπε κάτι σαν «τι θα έλεγες να διοργανώναμε την πιο επική μάχη του αιώνα που θα αλλάξει ζωές;». Του πρότεινε να το κάνει την περιβόητη μάχη με τον αντίπαλό του στη μεγαλύτερη και πιο ιστορική αρένα του κόσμου – μία όχι και τόσο καλή ιδέα, που όμως άρεσε πολύ στον CEO της Meta. Τη μετέφερε στον Μασκ και το αποτέλεσμα ήταν το παρακάτω tweet:

Some chance fight happens in Colosseum