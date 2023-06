Τουρίστας χάραξε το όνομα της συντρόφου του στο Κολοσσαίο- Έρευνα για τον εντοπισμό του

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Πολιτισμού, Gennaro Sangiuliano, πρόκειται για «σημάδι ανύπαρκτου πολιτισμού»

Η είδηση των τελευταίων ωρών έρχεται από την Ιταλία κι έχει προκαλέσει (δικαίως) οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο αφού video δείχνει έναν τουρίστα να σκαλίζει με κλειδί το όνομά του αλλά και της συντρόφου του, στο Κολοσσαίο!

Ο άνδρας πιάστηκε να γράφει τα ονόματα πάνω σε ένα από τα επτά θαύματα του σύγχρονου κόσμου που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς γιατί έτσι θέλησε. Η κακοποίηση του ιστορικού μνημείου έγινε γνωστή όταν άνδρας τον εντόπισε και άρχισε να τον τραβάει βίντεο, ενώ τον επέκρινε έντονα. «Είσαι σοβαρός;» τον ρωτούσε ενώ τον αποκάλεσε «ηλίθιο».

Οι χρήστες καλούν την αστυνομία να τον εντοπίσει και να του επιβληθεί σχετικό πρόστιμο για την πράξη του. Όπως δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού της χώρας: «Θεωρώ πολύ σοβαρό, ανάξιο και σημάδι μεγάλης αγένειας το γεγονός ότι ένας τουρίστας αλλοιώνει ένα από τα πιο διάσημα μέρη στον κόσμο, μια ιστορική κληρονομιά όπως το Κολοσσαίο, για να χαράξει το όνομα της αρραβωνιαστικιάς του».

Η διευθύντρια του Κολοσσαίου ενημέρωσε πως οι Καραμπινιέρι κάνουν έρευνα για να τον βρουν, ενώ η αστυνομία σημείωσε πως έχει λάβει γνώση της υπόθεσης και καταβάλει προσπάθειες για να ταυτοποιήσει τον άνδρα, ώστε να «τιμωρηθεί». Να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τουρίστες βανδαλίζουν το σημαντικό μνημείο. Το 2020, Ιρλανδός τουρίστας συνελήφθη με την ίδια κατηγορία. Ο 32χρονος άνδρας κατεγράφη από τις κάμερες ασφαλείας και κατηγορήθηκε για φθορά του ιστορικού ορόσημου.

Η αρχαιολόγος που είναι υπεύθυνη για το μνημείο, τόνισε την ανάγκη το «Κολοσσαίο να προστατευθεί και να παραδοθεί στις επόμενες γενιές».

