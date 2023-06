Σε εντελώς φυσιολογικά νέα, Musk και Zuckerberg δίνουν ραντεβού για ξύλο στο Las Vegas

Είναι τρολ; Είναι αλήθεια; Έπαθαν «Έλληνας τράπερ»; Κανείς δεν ξέρει

Σταμάτα ό,τι κάνεις, ήρθε η στιγμή για την απόλυτα φυσιολογική είδηση της ημέρας. Ο Mark Zuckerberg της Meta και ο Elon Musk του Twitter ίσως λύσουν τις διαφορές τους με τα χέρια τους. Κυριολεκτικά, μπορεί να πιαστούν στα χέρια.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Musk απάντησε σε ένα tweet που κορόιδευε τον Zuck, στις 20 Ιουνίου. «Είμαι έτοιμος για μάχη σε κλουβί, αν είναι κι εκείνος, lol». Και λες «εντάξει, κλασικός Elon, παραληρεί για μία ακόμη φορά». Ε, τώρα πήρε και απάντηση.

I’m up for a cage match if he is lol

Κάποιος χρήστης του Twitter έγραψε πως ο CEO της Meta κάνει jiu jitsu πια – πήρε και μετάλλιο, το ξέρουμε – και περιμέναμε να μείνει εκεί το θέμα. Έλα που ο Zuck πήρε το κινητό, μπήκε Instagram και έκανε story με screenshot την ανάρτηση του αιώνιου αντιπάλου του, κι από πάνω τη φράση «Στείλε μου το μέρος».

Νομίζεις ότι δεν μιλούσαν σοβαρά; Εκπρόσωπος του τελευταίου, δήλωσε στο Variety πως «το story μιλάει από μόνο του», ενώ ο Elon πρότεινε το Octagon στο Las Vegas, είπε πως έχει και μία εξαιρετική κίνηση στην οποία «απλώς ξαπλώνω πάνω από τον αντίπαλό μου και δεν κάνω τίποτα».

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing