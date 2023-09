To κάπνισμα ξανάγινε κουλ (;) - Όλο και περισσότεροι διάσημοι φωτογραφίζονται με ένα τσιγάρο στο χέρι

Φταίει η Λάνα Ντελ Ρέι; Φταίει η Ντούα Λίπα; Φταίει η γενικότερη ιδέα που έχουμε για το κάπνισμα; Σε κάθε περίπτωση, όλο και αυξανόμαστε, γνωρίζοντας πολύ καλά τις συνέπειες

To κάπνισμα φαίνεται κουλ, κι αυτό είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό δεδομένου του πόσο σοβαρά βλάπτει την υγεία σου, όμως για κάποιον λόγο, η εικόνα ενός ανθρώπου με τσιγάρο στο χέρι είναι σέξι, είναι κομψή, έχει αυτό το κάτι που δίνει πόντους αδιαφορίας για το τι συμβαίνει γύρω του. Φταίει ο Τζέιμς Ντιν; Φταίει το Tumblr του 2014; Φταίνε οι ταινίες που παρουσιάζουν όμορφους και μυστηριώδεις καπνιστές που πάντα έχουν μία ενδιαφέρουσα ιστορία από πίσω; Και πριν διηγηθούν αυτήν την ιστορία, εισπνέουν βαθιά, βγάζουν τον καπνό διαγώνια και σε κοιτούν στα μάτια (ή έτσι νιώθεις, αυτοί έχουν το βλέμμα στραμμένο στην κάμερα). Ίσως, πάλι, φταίνε η Ντούα Λίπα κι η Λάνα Ντελ Ρέι, που είναι λες και έχουν χορηγό τη Marlboro και μας το κρύβουν.

Το να κόβεις το κάπνισμα, από την άλλη, ανέκαθεν έμοιαζε ξενέρωτο. Θυμάσαι τον Τσάντλερ από τα Φιλαράκια, όταν παρακαλούσε για λίγη νικοτίνη. Ή τη Ρέιτσελ που προσποιούταν ότι κάπνιζε, για να την αποδεχτούν οι συνεργάτιδές της.

Στην πραγματική ζωή, το βλέπεις παντού γύρω σου. Από τις στάσεις λεωφορείων και τους περαστικούς που περπατούν με ένα τσιγάρο στο χέρι, μέχρι το όλο και αυξανόμενο πλήθος θαμώνων μπαρ που συγκεντρώνεται έξω για να καπνίσει. Κι όλοι έχουμε φίλους που, παρότι δεν κάπνιζαν, το ξεκίνησαν μέσα στην τελευταία διετία – στο TikTok, υπάρχουν ακόμη και tutorials για να καπνίζεις σαν Γάλλος. Κι έχουν αυξηθεί οι «κοινωνικοί καπνιστές» - δεν είναι εθισμένοι, απλώς βρήκαν τρόπο να κάνουν κάτι με τα χέρια τους όταν είναι έξω.

Στα σόσιαλ, πάλι, βλέπεις τσιγάρα παντού. Κάποτε, οι celebrities ζητούσαν συγγνώμη επειδή παπαράτσι τους έπιαναν να καπνίζουν κι έβγαζαν ολόκληρες δηλώσεις, εξηγώντας ότι δεν θέλουν να αποτελέσουν κακό πρότυπο για κανέναν. Τώρα, η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ καπνίζει σε ξεκάθαρα στημένη «παπαρατσική» λήψη, και το κάνει να φαίνεται κουλ. Ήξερε ότι είχε φωτογράφο κοντά της, ήξερε πώς έπρεπε να στηθεί, ήξερε πόσο χαλαρή ήθελε να φαίνεται.

Στο προσωπικό της προφίλ, η Ντούα Λίπα έδειξε πώς πέρασε στις διακοπές της – χαλαρή, ωραία, με τα τσιγάρα της.

Μετά, ανέβασε μόνο τα τσιγάρα.

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι, πανέμορφη, με τον καφέ της, χαζεύει στο κινητό και καπνίζει, ενώ η Κάιλι Τζένερ και η Τζένα Ορτέγκα δείχνουν πως εκτός από το κάπνισμα, κάνει την επιστροφή του και το heroine chic των ‘90s.

these pictures of anya taylor-joy drinking coffee and smoking on the sidewalk will never not be iconic pic.twitter.com/CdwbLaWnyt