Η Lily-Rose Depp βαρέθηκε να καθορίζεται από τους άντρες της ζωής της και ετοιμάζεται για απογείωση

Είναι πολύ δύσκολο να δεις τη Lily-Rose Depp και να μην σκεφτείς αμέσως τη μαμά της, Vanessa Paradis. Η 23χρονη ηθοποιός όμως προσπαθεί να κρατά τις αποστάσεις της από τις οικογενειακές ιστορίες αλλά και γενικότερα από οτιδήποτε παραβιάζει την ιδιωτικότητά της.

Φωτογραφήθηκε για το Elle, μίλησε για τους γονείς της, την τάση των "nepo babies", τα δικά της projects και το πόσο πολύ ντρέπεται όταν την πλησιάζουν θαυμαστές. Η νέα της σειρά "Idol" του HBO δείχνει μία απίστευτα σεξουαλική Lily-Rose, αλλά παραδέχεται ότι δεν υπάρχει καμία ομοιότητα με τον πραγματικό της εαυτό. Ο ρόλος της Jocelyn εμπνεύστηκε από τις κυρίες Britney Spears, Madonna και Mariah Carey. Εκείνη όμως εμπνεύστηκε από τις παλιές stars, όπως η Jeanne Moreau και η Lauren Bacall.

Μιλά για τους γονείς της, αλλά δεν κάνει κανένα σχόλιο για τη δικαστική διαμάχη του πατέρα της, Johnny, με την πρώην σύζυγό του, Amber Heard. «Όταν κάτι είναι τόσο προσωπικό αλλά μετά παύει να είναι ιδιωτικό. Προτιμώ να τα κρατήσω για τον μυστικό κήπο των σκέψεών μου. Επίσης, δεν είμαι εδώ για να απαντήσω εκ μέρους άλλων ανθρώπων, ειδικά όταν νιώθω ότι η ζωή και η καριέρα μου έχει καθοριστεί από τους συντρόφους ή τους άντρες της οικογένειάς μου».

Αντιθέτως, μιλάει με λατρεία για τη μητέρα της και πόσο ήθελε να είναι το αντίγραφό της, όταν ήταν παιδί. «Ήταν πολύ cool, για εμένα και τον αδερφό μου, να έχουμε μία μαμά που μάς αγαπά και μάς φροντίζει τόσο, αλλά που ταυτόχρονα είχε τη δική της πλούσια ζωή και αφοσιωνόταν και στην τέχνη της. Τη θαύμαζα τόσο που τη ρωτούσα κάθε μέρα τι θα φορέσει, προκειμένου να την αντιγράψω».

Όσο για την καθημερινότητά της, υπάρχει η Lily-Rose που είναι ανοιχτό βιβλίο για τους φίλους της αλλά που κρατά τη ζωή της μυστική για το κοινό. Δεν έχει Twitter και χρησιμοποιεί το Instagram κυρίως για τις καμπάνιες που κάνει για τη Chanel, από τότε που ήταν 16 χρονών. «Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι γιατί όταν είσαι καλλιτέχνης, κάνεις πράγματα ελπίζοντας ότι θα συνδεθείς με τον κόσμο. Αλλά μετά οι άνθρωποι νομίζουν ότι σε ξέρουν, αλλά δεν ισχύει. Και δεν είμαι εδώ για να με φάνε ζωντανή».

Όσο μεγαλώνει, τόσο πιο πολύ αγχώνεται όταν την πλησιάζουν άνθρωποι που δεν γνωρίζει. Προτιμά να κάνει τη δουλειά της, να επιστρέφει στο σπίτι και να διαβάζει ένα βιβλίο. Είναι το μέσο διαφυγής από την πραγματικότητα. Δεν συμπαθεί τα social media, γιατί όλοι αποκτούν δύναμη πίσω από μία οθόνη και δεν καταλαβαίνουν ότι σχολιάζουν έναν άνθρωπο, και όχι χαρακτήρα ενός video game. «Στο τέλος της ημέρας, με ενδιαφέρει τι θα πουν οι φίλοι μου και όσοι αγαπώ».

Πώς νιώθει ως "nepo baby", δηλαδή ως παιδί γνωστών ανθρώπων που μπήκε στον χώρο εξαιτίας του ονόματός της; Παραδέχεται ότι ανήκει στην κατηγορία αλλά ότι όλοι έχουν ήδη αποκτήσει άποψη για εκείνη, πριν καν τη γνωρίσουν. «Δεν θα το πουν όμως ποτέ σε έναν γιατρό που έχει γονείς γιατρούς, επειδή έχει σπουδάσει. Επίσης, νιώθω ότι κατηγορούν για νεποτισμό τις γυναίκες, και πολύ λιγότερο τους άντρες. Δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση».

Πολύ σύντομα, θα τη δούμε στο "Nosferatu" με τον Bill Skarsgård και στο "The Governess" με τις Hoyeon και Renate Reinsve, τις ηθοποιούς που ξεχώρισαν στο Squid Game και το The Worst Person in the World αντίστοιχα. Αν και η εικόνα της σέξι Λολίτας απέχει πολύ από την πραγματική Lily-Rose, η ηθοποιός αρνείται να κάνει κάτι που δεν έχει μέσα πρόκληση ή δεν την ενθουσιάζει. Μετά, επιστρέφει στα βιβλία (λατρεύει τον Murakami) και τη γάτα της.

