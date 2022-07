The Idol: Η σειρά του The Weeknd με τη Lily-Rose Depp έχει το πλέον "ακατάλληλο για ανηλίκους" trailer

The Idol: O The Weeknd και η Lily-Rose Depp πρωταγωνιστούν στη νέα σειρά της ΗΒΟ

Το HBO κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer για το The Idol, τη νέα σειρά από τον The Weeknd και τον δημιουργό του Euphoria, Sam Levinson. Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο ίδιος ο The Weeknd -ή Abel Tesfaye όπως είναι το πραγματικό του όνομα- και Lily Rose Depp. Eκείνος, μοναδικά ταλαντούχος και γοητευτικός, εκείνη ανερχόμενη και λαμπερή, πρόκειται για ένα αναπάντεχα ωραίο τηλεοπτικό ντουέτο.

Η σειρά ωστόσο πέρασε πολλά μέχρι να ολοκληρωθεί, καθώς υποβλήθηκε σε μια δημιουργική αναθεώρηση στα τέλη Απριλίου, με τη σκηνοθέτιδα Amy Seimetz και την ηθοποιό Suzanna Son να αποχωρούν λόγω δημιουργικών ασυμφωνιών. Η ιστορία ακολουθεί μια pop star που ξεκινά ένα ειδύλλιο με έναν γκουρού αυτοβοήθειας και ηγέτη μίας σύγχρονης αίρεσης. Στην σειρά συμμετέχουν επίσης ο μουσικός Troye Sivan και οι Debby Ryan, Rachel Sennott, Steve Zissis, Hari Nef και Juliebeth Gonzalez.

Στο trailer βλέπουμε να εναλάσσονται μία σειρά από εντυπωσιακές και άκρως τολμηρές σκηνές μεταξύ των πρωταγωνιστών.

«Όταν οι πολυτάλαντοι Abel 'the Weeknd' Tesfaye, Reza Fahim και Sam Levinson μας έφεραν το The Idol, ήταν ξεκάθαρο ότι η ανατρεπτική, αποκαλυπτική τους άποψη για τη λατρεία της μουσικής βιομηχανίας δεν έμοιαζε με οτιδήποτε είχε κάνει ποτέ το HBO», είπε η Francesca Orsi executive vice president προγραμματισμού της HBO.

Το The Idol δεν είναι το πρώτο τηλεοπτικό εγχείρημα του Weeknd. Ο μουσικός έχει δανείσει τη φωνή στις animated σειρές American Dad και The Simpsons. Έπαιξε επίσης μια εκδοχή του εαυτού του στην ταινία των αδερφών Safdie "Uncut Gems", το 2019.

H Depp από την άλλη συμμετείχε πρόσφατα στις ταινίες Wolf, Silent Night, Crisis, και The King.