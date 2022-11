Η Zoë Kravitz μιλά για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, τους cool γονείς, το διαζύγιό της και τον Channing Tatum

Η Kravitz πιστεύει ότι δεν είναι cool, αλλά εμείς θα διαφωνήσουμε

Η Zoë Kravitz είναι ένα κράμα δύο απίστευτα όμορφων και ταλαντούχων καλλιτεχνών. Του Lenny Kravitz και της Lisa Bonet. Αυτό το combo της έδωσε την ταμπέλα της cool τύπισσας, αν και η ίδια νιώθει ότι είναι ένα κατασκεύασμα που σίγουρα δεν της ταιριάζει. Παρόλα αυτά, είναι cool, κι ας μην το παραδέχεται. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη συνέντευξη που έδωσε στο GQ.

Αυτή την περίοδο, η 33χρονη ηθοποιός κάνει το μοντάζ της πρώτης της (σκηνοθετικά μιλώντας) ταινίας, "Pussy Island", στην οποία πρωταγωνιστεί το αγόρι της, Channing Tatum. Είναι ένας tech δισεκατομμυριούχος που πηγαίνει στο ηδονιστικό ιδιωτικό νησί του τη σερβιτόρα Frida. Έδωσε στην ταινία ένα όνομα που κάνει ακόμα και τους συνεργάτες να σαστίζουν αλλά η Zoë σκέφτεται απλά και κατανοητά. «Έτσι δεν θα έλεγαν ένα μάτσο άντρες το νησί όπου πηγαίνουν κυρίως για σεξ;».

Η καριέρα της ξεκίνησε ουσιαστικά όταν έκανε σειρά-remake του "High Fidelity". Ανέλαβε τον ρόλο που κάποτε υποδύθηκε ο John Cusack, αλλά αυτή τη φορά ήταν μία μαύρη bisexual γυναίκα. Αν και η σειρά είχε επιτυχία, η πλατφόρμα Hulu δεν επέτρεψε τη συνέχειά της. Η Kravitz ένιωθε πάντα τεράστια επαγγελματική ανασφάλεια, πήγαινε στις οντισιόν σίγουρη ότι δεν θα πάρει τον ρόλο (αν και το αποτέλεσμα τη διέψευδε), μέχρι που ήρθε το "The Batman" του Matt Reeves. Ο ρόλος της Catwoman θα της έδινε τη μαζική αναγνώριση, ενώ είχε αρκετές σκηνοθετικές ιδέες. Όπως το ότι μένει σε ένα διαμέρισμα με πολλές γάτες που έσωσε από τον δρόμο. Η ίδια βέβαια προτιμά τους σκύλους. «Νομίζω ότι οι γάτες είναι σκύλες και πολύπλοκες και δύσκολες, και είμαι ακριβώς έτσι. Βασικά δεν θέλω να αντιμετωπίσω τον εαυτό μου».

Πώς είναι όμως να μεγαλώνεις με δύο γονείς που είναι και διάσημοι, και cool και εκκεντρικοί; Χώρισαν όταν η Zoë ήταν μωρό και μέχρι την εφηβεία της, έζησε με τη μαμά της στο Los Angeles ως vegan παιδί που κάνει yoga, before it was cool. Όταν πήγε να μείνει με τον μπαμπά της στο Miami, ενθουσιάστηκε που έτρωγε ό,τι ήθελε και έβλεπε τηλεόραση. Η ζωή της ήταν γεμάτη από στιγμές με celebrities, αλλά ήταν φυσιολογικό για εκείνη. Αυτό που την έκανε να ντρέπεται ήταν ότι οι γονείς της ντύνονταν με διάφανα tops και βελούδινα παντελόνια. «Είχα αυτή τη φαντασίωση ότι είχα γονιό που φορούσε κλειστό πουκάμισο».

Μιλά για τη φάση του διαζυγίου της. «Έμαθα ποια είμαι και τι χρειάζομαι. Γνωρίζεις κάποιον που είναι υπέροχος και θέλει να σε παντρευτεί και δεν είναι τίποτα λάθος. Αλλά μετά αναρωτιέσαι για το αν θέλεις γάμο, παιδιά και αυτή είναι μία δύσκολη συζήτηση με τον εαυτό σου, ειδικά όταν είσαι γυναίκα». 18 μήνες μετά τον γάμο, έκανε αίτηση διαζυγίου.

Παραδέχεται ότι έχει αφαιρέσει αρκετά τατουάζ από το σώμα της γιατί πλέον νιώθει ότι δεν τα χρειάζεται. Δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα social media της και έχει τον ίδιο agent με τον μπαμπά της. Όταν έκανε γυρίσματα στο Λονδίνο για το Batman, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, είχε μόνο μία φίλη εκεί, για την οποία νιώθει ευγνώμων. Την Taylor Swift, η οποία της μαγείρευε και έκαναν παρέα.

Γνώρισε τον Chan, όπως τον αποκαλεί, όταν την επέλεξε για την ταινία της. «Είναι υπέροχος άνθρωπος. Με κάνει και γελάω, αγαπάμε και οι δύο την τέχνη και μιλάμε πολύ για αυτή. Βλέπουμε μία ταινία και μετά την αναλύουμε επί ώρες». Την ηρεμεί όταν εκείνη στρεσάρεται πολύ με τη δουλειά και θα ήθελε να είχε μείνει κρυφή περισσότερο, επειδή για εκείνη, είναι ιερή.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο GQ Magazine